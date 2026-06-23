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14 Casper sẵn sàng "xả thân" vì mảng miếng ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tôn Huy (thực hiện)

HHTO - Không chỉ mang đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 kỹ năng làm nhạc, 14 Casper sẵn sàng "xả thân" vì mảng miếng. "Tiên tử" cũng có những chia sẻ độc quyền với Hoa Học Trò Online về đối thủ khiến anh dè chừng nhất.

Tại sự kiện công bố dự án Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, 14 Casper nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả nhờ loạt biểu cảm và cơ mặt linh hoạt. Trái với hình tượng một nhà sản xuất âm nhạc trầm tính thường thấy qua các sản phẩm Indie, nam nghệ sĩ thể hiện sự thoải mái, liên tục tương tác cùng các Anh Tài và người hâm mộ từ thảm đỏ cho đến lúc nán lại giao lưu ở hậu trường.

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"Tiên tử" ký tặng cho các bạn khán giả.

Chia sẻ độc quyền với Hoa Học Trò Online, 14 Casper đã có những tiết lộ bất ngờ về quá trình tham gia chương trình. Bước ra từ phòng thu cá nhân, anh xác định rõ vai trò của mình tại sân chơi thực tế. Khi được hỏi về điểm tự tin nhất của bản thân, nam nhạc sĩ hài hước chia sẻ: "Đó là tinh thần của một "thợ âm nhạc" mẫn cán, một nhân vật sẵn sàng "xả thân" vì mảng miếng, sẵn sàng thực hiện những điều tốt cho tập thể chung".

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Sự lăn xả này còn được thể hiện qua cách anh chuẩn bị đối đầu với những thử thách mang tên chiều cao. Anh Tài này lập tức gọi tên Thuận Nguyễn là đối thủ "nặng ký" nhất trong chương trình. Áp lực này không đến từ kỹ năng trình diễn. Lý do chính xuất phát từ sự chênh lệch ngoại hình giữa hai người. "Mình không thể biết trước rằng hôm nào anh Thuận sẽ cao hơn mình bao nhiêu, nên lúc nào 14 Casper cũng luôn phải thủ sẵn đầy đủ trang bị lót giày và độn chân ở đủ mọi kích thước", giọng ca gốc Hà Nội tiết lộ.

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Từ một người làm nhạc độc lập nay hoạt động trong một đội hình lớn, 14 Casper thừa nhận từng mang tâm lý lo lắng trước ngày bấm máy. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, "Tiên tử" cho biết sự dè dặt đã nhường chỗ cho cảm giác trân trọng.

Chia sẻ về những ngày đầu ghi hình và sinh hoạt chung, anh bộc bạch: "Trước khi tham gia ghi hình thì Casper rất lo lắng không biết mình có thể hoà nhập với mọi người vì là người hướng nội. Tuy nhiên hiện tại, Casper cảm thấy biết ơn, trân trọng và hạnh phúc khi bản thân đã chủ động mở lòng để đến gần các Anh và nhận được sự yêu thương từ tất cả mọi người".

14 Casper và loạt khoảnh khắc đáng yêu khi trò chuyện cùng khán giả.

Với nền tảng chuyên môn sản xuất âm nhạc cùng sự linh hoạt trong việc thích nghi với tinh thần đội nhóm, 14 Casper là một nhân tố hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ tại mùa giải năm nay.

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"Cái quần cái áo" của Anh Tài 14 Casper.
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Tôn Huy (thực hiện)
#14 Casper #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #ATVNCG 2026

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