ATVNCG 2026: Phản ứng của Will khi khán giả fan-chant câu hát huyền thoại

HHTO - Tại sự kiện công bố chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, "Anh tài" Will được khán giả nhiệt tình chào đón bằng câu hát viral từ hàng chục năm trước cùng 365daband.

Chiều 22/6, sự kiện giới thiệu chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã diễn ra với sự góp mặt đầy đủ của 34 "Anh tài". Tại đây, Will xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, diện bộ trang phục thanh lịch, trẻ trung.

Visual sáng trưng của "Anh tài" Will trong ngày ra mắt ATVNCG, fan mong ngóng phần thể hiện của anh trong tập 1 dự kiến lên sóng vào 27/6 tới.

Tuy nhiên, ngay khi vừa có mặt ở sảnh chờ, "Anh tài" khóa 26 đã phải nở nụ cười "3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều" khi bị fan trêu đùa bằng câu hát huyền thoại: "Will ơi Will, Will đừng đi, có chúng em, có chúng em".

"Anh tài" Will vừa xuất hiện đã bị fan trêu chọc với câu hát huyền thoại - Nguồn: Threads bae.bbii_nm

Đoạn clip này viral trên mạng xã hội Threads, thu hút hơn 125K lượt xem cùng hàng trăm bình luận hài hước từ fan: "Thế mà lại hay, anh Will đã có bài để hát ở Công 1", "Đâu có mấy ca sĩ ở Việt Nam có fanchant cỡ này đâu", "Anh Will chắc bất lực lắm, nhưng vẫn cười tươi quá". Trong đó, netizen thích thú khi Will "bắt sóng" và để lại phản hồi: "Dễ thương, tôi thích".

Phản ứng của Will khi khán giả nhắc lại một phần ký ức khó quên của tuổi trẻ.

Về nguồn gốc ra đời của chiếc clip này, Jun Phạm từng tiết lộ ngày trước khi hoạt động cùng nhóm 365daband, Will đã có một hành động khiến Ngô Thanh Vân - người dẫn dắt nhóm buồn lòng và quyết định để Will rời nhóm. Thông báo này được công bố rộng rãi đến Stellaris (FC của 365 daband). Từ đó, đoạn clip một nhóm khán giả bịn rịn, cầm trên tay những tấm poster "cây nhà lá vườn" đứng vòng quanh Will và hát lên những giai điệu trên, mong Will được tiếp tục đồng hành cùng 365daband ra đời.

Đoạn "tư liệu lịch sử" dù được ghi lại với chất lượng hình ảnh "mờ căm", rung lắc nhưng lại nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng lại được fan "đào" lại, trở thành fan-chant độc quyền mỗi khi nam ca sĩ đi biểu diễn. Ngoài ra, nhiều sao Việt như Neko Lê, Khánh, Ngọc Phước cũng "dí" Will ở mọi mặt trận, từ livestream đến sân khấu fan meeting.

Will suýt không thể debut cùng 365daband vì hành động nông nổi của tuổi trẻ.

Jun Phạm﻿ kể về nguồn cơn xuất hiện "giai thoại Will ơi Will". Nguồn clip: TikTok @thaosut1102

Năm 2010, 365daband bắt đầu hoạt động với dàn nghệ sĩ Will, Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Tronie Ngô, debut với ca khúc Awakening. Năm 2013, Tronie Ngô rời nhóm, 365daband hoạt động với đội hình 4 thành viên. Kho nhạc của 365 còn có nhiều ca khúc như Đôi Cánh Màu Bạc, NO LOVE NO LIFE (Nơi Anh Không Thuộc Về), Anh Sợ Mất Em, Hai Cô Tiên,... Đến năm 2016, nhóm nhạc tạm dừng hoạt động giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sở hữu bản hit quốc dân Bống Bống Bang Bang. Những năm sau, dù không hoạt động chính thức, các thành viên vẫn thường xuyên hợp tác trong một số dự án âm nhạc.

Hiện tại, mỗi thành viên đều thành công trên con đường hoạt động nghệ thuật, nhận được sự yêu mến của khán giả. Sắp tới, Will và Jun Phạm còn đồng hành cùng nhau tại ATVNCG 2026.