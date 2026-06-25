MONO hé lộ mối liên hệ đặc biệt với Á hậu Châu Anh trong MV Công Tử Văn Thơ

HHTO - Trong đoạn clip hậu trường dài 36 phút của MV "Công Tử Văn Thơ", MONO lần đầu tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với nữ chính Châu Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, đồng thời chia sẻ nhiều câu chuyện đáng nhớ trong quá trình ghi hình tại Huế.

MONO có buổi livestream cùng Anh tài Huỳnh Lập để cùng xem lại sản phẩm và trao đổi kinh nghiệm thực hiện các dự án nghệ thuật. MONO chia sẻ đây là lần đầu tiên được xem clip hậu trường cùng lúc với khán giả. Trong buổi trò chuyện, cả hai có những phút giây trải lòng, thu hút sự quan tâm và đồng hành của đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp.

Trong buổi trò chuyện này, MONO lần đầu tiên tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Châu Anh - nữ chính của MV. Nam ca sĩ chia sẻ: "Mãi đến sau này khi lớn lên em mới biết Châu Anh theo vai vế trong gia phả là chị họ của em. Trung úy Châu Anh theo học trường Nghệ Thuật Quân Đội, dù kém hơn MONO 3 tuổi nhưng theo vai vế là chị nên vẫn phải nghe lời”.

Về phía Châu Anh, cô cũng dành những lời nhận xét chân thành cho MONO: "Khi vào việc, MONO rất nghiêm túc và nắm bắt mọi yêu cầu rất nhanh. Bạn chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho tôi và giúp tôi diễn tự nhiên hơn. Còn Nguyễn Việt Hoàng bên ngoài thì rất nhây, lầy và hay 'bắt nạt' tôi. Nhìn bạn ấy thế thôi", cô hài hước chia sẻ, hé lộ một góc tính cách khác của MONO ngoài những khung hình nghiêm túc trên màn ảnh.

Hậu trường MV cũng cho thấy nhiều thử thách khi MONO xuất hiện với gương mặt sưng tấy và nổi mẩn sau hai ngày quay liên tục. Nam ca sĩ cho biết đây là phản ứng quen thuộc của cơ thể khi tiếp xúc với yếu tố lạ và mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Đáng chú ý, dù MV chỉ dài hơn 3 phút, nhưng quá trình ghi hình kéo dài tới 3 ngày. Trong đó, MONO và Châu Anh phải thực hiện cảnh quay giữa mặt nước khi được treo trên cần cẩu ở độ cao khoảng 20m.

Ngoài ra, MONO giải thích thêm về hình ảnh chú ngựa xuất hiện ở đầu MV. Trên lưng ngựa có 15 chiếc liễn, tượng trưng cho 15 ca khúc trong album sắp ra mắt của anh. Nam ca sĩ cho biết đây là cách anh thể hiện tinh thần sẵn sàng bước vào một hành trình âm nhạc mới, dù phía trước còn nhiều thử thách.

Sau khi hoàn tất phần quay hình, MONO dành một đoạn riêng trong clip để gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ê-kíp đã đồng hành cùng anh suốt thời gian qua: "Cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng em trong 4 năm qua. Đây là lời cảm ơn chân thành của một người em, giờ ít nhiều cũng đã lớn hơn một xíu. Cảm ơn các anh chị em vì cho em cảm giác yên tâm mỗi khi nhìn thấy mọi người".