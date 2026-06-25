ATVNCG 2026: MV Hỏa Tâm hút mắt, giọng hát của các Anh Tài gây thương nhớ

HHTO - Tối 24/6, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức ra mắt MV ca khúc chủ đề "Hỏa Tâm". Sản phẩm quy tụ 34 Anh Tài cùng tham gia thể hiện, đồng thời hé lộ những thông điệp và hình ảnh chủ đạo của mùa thi năm nay.

Khác với màu sắc hào hùng của ca khúc chủ đề mùa đầu tiên, Hỏa Tâm mang âm hưởng hiện đại với chất liệu âm nhạc mạnh mẽ hơn dưới sự định hướng của Giám đốc âm nhạc SlimV. Đáng chú ý, nhiều khâu sáng tạo của sản phẩm có sự tham gia trực tiếp từ các Anh Tài.

Ca khúc được chắp bút bởi It’s Charles. cùng tổ đội SpaceSpeakers, kết hợp với những phần rap do Thái VG, Osad, Cheng và Neko Lê thực hiện. Trong khi đó, phần vũ đạo của MV do Hồ Đông Quan đảm nhận, góp phần hoàn thiện phần thị giác cho sản phẩm.

Chia sẻ về hành trình sáng tác, Anh Tài It's Charles. cho biết: “Cảm hứng lớn nhất đến từ ngọn lửa bên trong mỗi con người. Trên hành trình sống, ai cũng sẽ có lúc thăng trầm, có lúc lên và có lúc xuống. Nhưng chỉ cần mình dám bước qua thử thách và thay đổi thì ngọn lửa đó sẽ được thắp sáng trở lại. Đặc biệt, nếu như trước đây với 'Hỏa Ca' tôi có khoảng 3-4 ngày để hoàn thiện thì lần này, với 'Hỏa Tâm', tôi rơi vào thế 'chạy deadline' khốc liệt khi chỉ có đúng 2 ngày để sáng tác và thu bản demo.”

Bên cạnh phần âm nhạc, Hỏa Tâm tiếp tục khai thác những biểu tượng quen thuộc của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như ngọn lửa, kim loại được tôi luyện và huy hiệu "vĩnh cửu". Theo đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, các chi tiết này được phát triển từ những chất liệu đã xuất hiện ở mùa đầu tiên, qua đó tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ Anh Tài.

MV xoay quanh hình tượng những kỵ sĩ trên lưng ngựa tiến vào vùng đất mới, ẩn dụ cho quá trình đối mặt với thử thách, không ngừng làm mới bản thân và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới.

Ngay sau khi ra mắt, Hỏa Tâm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều bình luận dành lời khen cho phần thể hiện của các Anh Tài trong MV. Trong đó, Lê Xuân Tiền gây chú ý với màn xuất hiện ở phần mở đầu, trong khi giọng hát của Đông Hùng được nhận xét là tạo điểm nhấn cảm xúc.

Ngoài ra, nhiều người bày tỏ sự mong đợi trước màn trở lại của Thanh Duy, đồng thời cho biết giọng hát của Đinh Mạnh Ninh và Hà An Huy mang lại nhiều cảm xúc. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng Hỏa Tâm cần thêm thời gian để khán giả cảm nhận trọn vẹn, bởi ca khúc chủ đề mùa đầu tiên là một dấu ấn lớn trong lòng người hâm mộ chương trình.

So với mùa đầu tiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cũng chứng kiến sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ có thế mạnh sáng tác và sản xuất âm nhạc. Những cái tên như Mew Amazing, It's Charles., Trịnh Thăng Bình, Thái VG, Osad hay Cheng đều sở hữu các sản phẩm mang dấu ấn cá nhân trước khi đến với chương trình. Sự hiện diện của các nghệ sĩ có khả năng tự sáng tác, viết lời được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nhiều màu sắc mới, tạo nên những màn kết hợp đáng chú ý trong các vòng thi sắp tới.