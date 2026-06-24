Thật không ngờ bé Bù Tọt phim Bố Già đã "dậy thì thành công", xinh xắn cỡ này

HHTO - Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô bé Bù Tọt mũm mĩm đáng yêu trong phim "Bố Già" nay đã thành thiếu nữ với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

Cho đến bây giờ, dù điện ảnh Việt liên tục phá vỡ các kỷ lục doanh thu thì Bố Già vẫn là một cột mốc đặc biệt. Đây là phim đầu tiên vượt mốc 400 tỷ đồng ở phòng vé Việt Nam, tác phẩm đầu tiên mà Trấn Thành làm đạo diễn (cùng Vũ Ngọc Đãng), tạo nên một cơn sốt đặc biệt ngoài rạp chiếu.

Bên cạnh diễn xuất ấn tượng của Trấn Thành và Tuấn Trần, cô bé Bù Tọt do Ngân Chi đóng cũng được khán giả yêu thích. Cô nhóc mũm mĩm, dễ thương với lối nói chuyện đúng kiểu “bà cụ non” là tia sáng ấm áp và cũng là bí mật động trời trong gia đình ông Sang.

Sau Bố Già, Ngân Chi tiếp tục đóng phim chăm chỉ, mỗi năm có tới vài ba phim ra rạp nhưng không có dự án nào đột phá như vậy nữa. Và chẳng ngờ 5 năm sau, netizen lại bất ngờ khi xem Ngân Chi đi thử vai dự án Công Nữ Ngọc Hoa. Dù chỉ thả tóc xõa, trang điểm rất nhẹ nhưng Ngân Chi vẫn khoe được gương mặt xinh xắn, đường nét hài hòa.

Bất ngờ nhất là Ngân Chi diễn cảnh khóc rất ổn, từ cách rơi nước mắt đến biểu cảm đau khổ đều gây ấn tượng với khán giả dù chỉ là những clip quay vội. Ai cũng khen Ngân Chi "dậy thì thành công", hứa hẹn sẽ là gương mặt sáng giá của phim Việt.

Với kinh nghiệm đóng hàng chục phim từ vai quần chúng đến vai phụ, diễn xuất ngày càng tiến bộ thì Ngân Chi đã đủ tự tin đi casting vai chính. Chưa kể vai Công Nữ Ngọc Hoa cũng rất hợp với độ tuổi và vẻ đẹp thanh thuần của Ngân Chi. Bởi theo kịch bản, Ngọc Hoa là con gái nuôi 17 tuổi của chúa Nguyễn Phúc Nguyên và nảy sinh tình cảm với một thương nhân Nhật Bản.

Tuy chưa biết Ngân Chi có trúng vai hay không, clip casting này đã khiến cư dân mạng nhận ra cô bé Bù Tọt ngày nào đã lớn, và phim Việt sẽ có thêm một gương mặt đầy tiềm năng.