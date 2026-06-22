Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Có Trấn Thành nhập hội, bom tấn "Minions & Quái Vật" tăng thêm 10 phần công lực

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bản thân thương hiệu Minions đã đủ hút khách, phiên bản lồng tiếng Việt còn có thêm Trấn Thành tham gia thì càng chắc chắn bùng nổ phòng vé.

Trong Minions & Quái Vật, Trấn Thành sẽ lồng tiếng cho nhân vật Max - vị đạo diễn ấp ủ một dự án phim quái vật hoành tráng trong thập niên 20. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm những ngôi sao đáng tin cậy, Max lại quyết định giao vai chính cho các Minions - những sinh vật nổi tiếng với thành tích “đụng đâu hỏng đó” và từng khiến không ít chủ nhân phải đau đầu. Quyết định liều lĩnh ấy nhanh chóng dẫn đến thảm họa khi những con quái vật thật bị triệu hồi ngoài ý muốn, biến bộ phim giả tưởng của Max thành một cuộc hỗn loạn có thật trong thế giới con người.

minion-1a.jpg
minion-2a.jpg
Trấn Thành trở lại với Minions sau 13 năm.

Việc đảm nhận vai Max cũng đánh dấu màn tái ngộ của Trấn Thành với các tiểu yêu nghịch ngợm màu vàng. Nam diễn viên kiêm đạo diễn từng lồng tiếng cho nhân vật Gru - đại ca của các Minions trong Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 (2013). Gru là một gã siêu phản diện ngoài lạnh trong nóng từng là một thử thách cực lớn với người lồng tiếng. Vậy mà Trấn Thành đã giả giọng xuất sắc để giả lập lại chất giọng trầm, hơi khàn, cọc cằn nhưng lại vô cùng ấm áp của Steve Carell ở bản gốc. Từ điệu cười "gian ác" thương hiệu cho đến những phân đoạn Gru bối rối, ngượng ngùng khi chăm sóc các cô con gái nuôi đều được nam nghệ sĩ thể hiện mượt mà bằng cảm xúc chân thật.

minion-1-789.jpg
minion-1.jpg
Max là đạo diễn bộ phim có Minions đóng vai chính.

Đến với Minions & Quái Vật, Trấn Thành hứa hẹn sẽ có những sự điều chỉnh mới lạ so với vai diễn Gru để hóa thân vào một nhân vật mới toanh, hài hước và tưng tửng không kém Gru. Phần phim mới nhất về Minions xoay quanh hành trình binh đoàn chuối vàng dấn thân chinh phục Hollywood để trở thành những ngôi sao điện ảnh dưới sự chỉ đạo của đạo diễn “tài lanh” Max, nhưng rồi lại sa cơ và vô tình giải phóng một lũ quái vật ra thế giới. Để sửa sai, các Minions buộc phải hợp sức giải cứu hành tinh khỏi chính thảm họa dở khóc dở cười mà mình tự tay tạo ra.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Minions & Quái Vật #Trấn Thành #phim hoạt hình #phim Minions #Trấn Thành lồng tiếng

Xem thêm

Cùng chuyên mục