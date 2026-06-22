Có Trấn Thành nhập hội, bom tấn "Minions & Quái Vật" tăng thêm 10 phần công lực

Trong Minions & Quái Vật, Trấn Thành sẽ lồng tiếng cho nhân vật Max - vị đạo diễn ấp ủ một dự án phim quái vật hoành tráng trong thập niên 20. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm những ngôi sao đáng tin cậy, Max lại quyết định giao vai chính cho các Minions - những sinh vật nổi tiếng với thành tích “đụng đâu hỏng đó” và từng khiến không ít chủ nhân phải đau đầu. Quyết định liều lĩnh ấy nhanh chóng dẫn đến thảm họa khi những con quái vật thật bị triệu hồi ngoài ý muốn, biến bộ phim giả tưởng của Max thành một cuộc hỗn loạn có thật trong thế giới con người.

Trấn Thành trở lại với Minions sau 13 năm.

Việc đảm nhận vai Max cũng đánh dấu màn tái ngộ của Trấn Thành với các tiểu yêu nghịch ngợm màu vàng. Nam diễn viên kiêm đạo diễn từng lồng tiếng cho nhân vật Gru - đại ca của các Minions trong Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 (2013). Gru là một gã siêu phản diện ngoài lạnh trong nóng từng là một thử thách cực lớn với người lồng tiếng. Vậy mà Trấn Thành đã giả giọng xuất sắc để giả lập lại chất giọng trầm, hơi khàn, cọc cằn nhưng lại vô cùng ấm áp của Steve Carell ở bản gốc. Từ điệu cười "gian ác" thương hiệu cho đến những phân đoạn Gru bối rối, ngượng ngùng khi chăm sóc các cô con gái nuôi đều được nam nghệ sĩ thể hiện mượt mà bằng cảm xúc chân thật.

Max là đạo diễn bộ phim có Minions đóng vai chính.

Đến với Minions & Quái Vật, Trấn Thành hứa hẹn sẽ có những sự điều chỉnh mới lạ so với vai diễn Gru để hóa thân vào một nhân vật mới toanh, hài hước và tưng tửng không kém Gru. Phần phim mới nhất về Minions xoay quanh hành trình binh đoàn chuối vàng dấn thân chinh phục Hollywood để trở thành những ngôi sao điện ảnh dưới sự chỉ đạo của đạo diễn “tài lanh” Max, nhưng rồi lại sa cơ và vô tình giải phóng một lũ quái vật ra thế giới. Để sửa sai, các Minions buộc phải hợp sức giải cứu hành tinh khỏi chính thảm họa dở khóc dở cười mà mình tự tay tạo ra.