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Đời sống

Gen Z háo hức không thể giấu, đếm ngược 2 ngày trước thềm concert Thanh Xuân

Sam

HHTO - Concert Thanh Xuân đang đi đến những công đoạn cuối cùng. Từ khán giả đến "tổ đội" Gen Z tham gia biểu diễn đều háo hức chờ đến "D-Day".

Concert Thanh Xuân 2026 là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức, là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ chính thức diễn ra, toàn bộ công đoạn chuẩn bị đang đi đến giai đoạn cuối. Sân khấu được thiết kế theo hình chữ Y - viết tắt của từ Young (trẻ tuổi). Hình ảnh cuốn sách mở nhìn từ trên xuống tượng trưng cho tri thức. Ở giữa màn hình LED là biểu tượng ngọn đuốc, tượng trưng cho lý tưởng dẫn đường.

Cận cảnh sân khấu chính của concert Thanh Xuân. - Video: Đức Nguyễn
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Ảnh: Trọng Tài

Màn đồng diễn với sự tham gia của hàng trăm sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội được dàn dựng công phu. Dù thời tiết nắng nóng, nhiều bạn bày tỏ được tiếp thêm động lực đến từ ý nghĩa đặc biệt của concert Thanh Xuân và niềm tự hào khi được tham gia sự kiện lớn.

Với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trẻ gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Double2T, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, Ali Thục Phương, Nguyễn Ngọc Khánh Chi, Minh Ngọc, DJ/producer Hoaprox; concert Thanh Xuân sẽ được triển khai theo mạch 3 chương: Chương Một - Ngọn lửa Thanh xuân, Chương Hai - Khát vọng Thanh xuân và Chương Ba - Thanh xuân rực rỡ.

Sinh viên trường Đại học Sư phạm chia sẻ về hậu trường tập luyện tại concert Thanh Xuân. - Thực hiện: Ngọc Ánh - Đức Nguyễn - Trọng Tài

Sự "háo hức không thể giấu" của giới trẻ đối với concert Thanh Xuân có thể thấy rõ từ những thông báo về đợt đăng ký vé đầu tiên hay ngày "săn vé" cứng thu hút hằng trăm bạn trẻ xếp hàng từ sớm.

Tại khu trưng bày của báo Tiền Phong thuộc khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiều đại biểu trẻ đã tranh thủ check-in tại booth của concert Thanh Xuân, bày tỏ sự mong đợi khi chỉ còn vài ngày nữa là đến nhạc hội hoành tráng này.

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Gen Z check-in tại booth của concert Thanh Xuân.

Bạn có hẹn với concert Thanh Xuân vào 20h ngày 26/7.

Thời gian mở cổng sự kiện: 13h00

Thời gian đóng cổng tiếp nhận khán giả: 18h00

Thời gian mở Fanzone: 17h30

Thời gian đóng Fanzone: 19h00

Thời gian bắt đầu chương trình: 20h00

Từ 13h ngày 27/6, bên trong khu vực sự kiện có các hoạt động trải nghiệm dành cho khán giả như ẩm thực, gian hàng, khu check-in, trải nghiệm xe máy điện và các hoạt động đồng hành khác. Khán giả muốn tham gia các hoạt động này có thể đến sớm, tham gia trải nghiệm trước khi đến giờ vào khu Fanzone.

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Sam
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