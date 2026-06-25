Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Đổi mới mạnh mẽ để Đoàn thực sự gần thanh niên hơn

HHTO - Phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào sáng nay (25/6), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác Đoàn; xây dựng lớp thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và giàu khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Công tác Đoàn chuyển mạnh theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại nhiều dấu ấn rõ nét.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, điểm nổi bật là tổ chức Đoàn đã có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm của mọi hoạt động.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. (Ảnh: TPO)

Đặc biệt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn trong công tác Đoàn. Không chỉ khuyến khích thanh niên tham gia nghiên cứu, sáng tạo, những lĩnh vực này còn góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên và mở rộng không gian hoạt động của Đoàn trên môi trường số.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được triển khai chủ động, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến của tuổi trẻ

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thông qua ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ.

Các hoạt động của Đoàn ngày càng gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị cũng như nhu cầu chính đáng của thanh niên, qua đó tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện và trưởng thành.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc.

"Hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Đại biểu dự Đại hội Đoàn XIII. (Ảnh: TPO)

Đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Đại hội lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những động lực mạnh mẽ từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bối cảnh đó vừa đặt ra yêu cầu mới, nhiệm vụ mới đối với tổ chức Đoàn, vừa mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định bản thân.

Vì vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, gần gũi với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời đại mới.

Đồng thời, tổ chức Đoàn phải tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; là môi trường rèn luyện cán bộ Đoàn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và năng lực chuyên môn; xây dựng lớp thanh niên tiên phong, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ.

Đại hội cũng được kỳ vọng sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề lớn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, chăm lo tốt hơn cho thanh niên, thúc đẩy khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao năng lực hội nhập và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

Thiếu nhi mong có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khoa học công nghệ

Đại diện thiếu nhi cả nước gửi lời chúc mừng Đại hội, nam sinh Cao Phú Quý, học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ (phường Cầu Giấy, Hà Nội), bày tỏ sự biết ơn đối với các anh chị đoàn viên thanh niên - những tấm gương gần gũi để thiếu nhi học tập và noi theo.

"Em mong muốn sau Đại hội sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để thiếu nhi được học tập, trải nghiệm, sáng tạo, được tiếp cận với khoa học công nghệ và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện thật tốt để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tương lai", nam sinh Cao Phú Quý chia sẻ.

Đại diện thiếu nhi Việt Nam gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, em Cao Phú Quý - học sinh trường THCS Lý Thái Tổ (phường Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: TPO)