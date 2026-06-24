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Đời sống

World Cup 2026: Ronaldo lập loạt kỷ lục nhờ bàn thắng trước ĐT Uzbekistan

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Với bàn thắng trước tuyển Uzbekistan tại Vòng Chung kết World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã thiết lập nhiều thành tích cá nhân ấn tượng.

Rạng sáng 24/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha đã tạo nên cơn sốt tại World Cup 2026 khi chiến thắng Uzbekistan với tỷ số 5-0. Đặc biệt, Cristiano Ronaldo một lần nữa bước ra ánh sáng, trở thành tâm điểm của dư luận bởi cú đúp đẳng cấp trên sân cỏ. Ở tuổi 41, siêu sao này vẫn lập nên nhiều thành tích cá nhân ấn tượng.

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Ronaldo góp công lớn đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng tiếp theo.

Bỏ lại sau lưng những hoài nghi về gánh nặng tuổi tác, Cristiano Ronaldo đã chứng minh vì sao anh là một trong những cái tên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Chỉ trong một đêm, Ronaldo đã thiết lập những thành tích sau:

  • Trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.
  • Vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn tại các kỳ World Cup.
  • Trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc hai chữ số bàn thắng ở cả hai đấu trường danh giá nhất: World Cup và EURO.
  • Chính thức phá kỷ lục để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong lịch sử các kỳ World Cup.
  • Thiết lập khoảng thời gian dài nhất giữa bàn thắng đầu tiên và bàn thắng gần nhất tại World Cup trong lịch sử giải đấu.
  • Trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi từ 2 bàn thắng trở lên trong một trận đấu cụ thể tại World Cup.
  • Vinh dự giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
  • Nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp chuyên nghiệp lên con số 975 bàn thắng.
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Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Trên mạng xã hội, từ khóa về Ronaldo phủ sóng rộng khắp, liên tục trở thành đề tài bàn tán và thu hút dư luận ngay cả trong những tin tức về cầu thủ hay đội tuyển khác. Trên trang FIFA World Cup, các bài đăng của CR7 thu hút lượng tương tác vượt trội, lên đến hàng trăm nghìn. Điều này cho thấy sức hút của anh vẫn bùng nổ sau bao năm.

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Một bài viết đăng tải Ronaldo cùng nụ cười tự tin thu hút hơn 251 nghìn lượt tương tác.

Sau chiến thắng vang dội trước Uzbekistan, Bồ Đào Nha tạm xếp thứ hai tại bảng K với 4 điểm, xếp sau đội đầu bảng Colombia (6 điểm). Nhiều người hâm mộ hy vọng đội sẽ vào vòng tiếp theo để được chứng kiến màn đối đầu giữa Ronaldo và Messi. Trước đó khi được về khả năng đối đầu với siêu sao người Argentina, Ronaldo thẳng thắn: "Tôi cũng không biết phải trả lời bạn thế nào nữa, vì đó là một câu hỏi có phần... vô nghĩa. Nhưng dù sao thì, sẽ thật tuyệt vời nếu điều đó xảy ra".

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Nhiều khán giả mong chờ Ronaldo và Messi đối đầu.

Trong thời gian tới của World Cup 2026, Bồ Đào Nha còn một trận vòng bảng nữa với đối thủ Colombia, trong khi đã cầm chắc tấm vé bước tiếp vào vòng tiếp theo. Đây sẽ là cơ hội để Ronaldo tiếp tục cho thấy năng lực và đẳng cấp của bản thân, không hề mai một hay mất đi như những gì khán giả hoặc truyền thông dự đoán.

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Dương Kiều (tổng hợp)
#Cristiano Ronaldo #Ronaldo #Messi #Lionel Messi #World Cup 2026

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