Dàn cầu thủ Gen Z "càn quét" World Cup 2026: Mbappé hay cái tên gốc Việt sẽ tỏa sáng?

HHTO - Vòng Chung kết World Cup 2026 là sân chơi của hàng loạt cầu thủ Gen Z tài năng, có triển vọng kế thừa di sản của những đàn anh như Messi hay Ronaldo.

Ngoài những gương mặt dày dặn kinh nghiệm như Messi, Ronaldo hay Neymar, World Cup 2026 còn được kỳ vọng là "sàn diễn" của những cầu thủ Gen Z. Hàng loạt cái tên đang vươn mình mạnh mẽ, sẵn sàng định hình lại bản đồ bóng đá thế giới.

Pau Cubarsí

Ở tuổi 19, Pau Cubarsí bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp với tâm thế là một trong những trung vệ trẻ xuất sắc. Sau khi lỡ hẹn với Euro 2024, tài năng trẻ thuộc lò đào tạo La Masia đã trưởng thành vượt bậc, đóng vai trò trụ cột vững chắc trong hàng phòng ngự của câu lạc bộ FC Barcelona và giành tấm Huy chương Vàng cùng đội tuyển Olympic Tây Ban Nha tại Paris.

Với khả năng đọc tình huống chuẩn xác và những đường chuyền xuyên tuyến, Cubarsí được huấn luyện viên Luis de la Fuente tin tưởng điền tên vào danh sách tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3, "đá tảng" 19 tuổi này được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc giúp đoàn quân xứ đấu bò chinh phục đỉnh cao thế giới.

Ibrahim Maza

Sinh năm 2005 tại Đức, Ibrahim Maza nổi tiếng với khán giả khi có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Chàng tiền vệ quyết định cống hiến cho màu áo tuyển quốc gia Algeria từ năm 2024 sau khi từng khoác áo các lứa trẻ của Đức.

Sự nghiệp của Maza thăng tiến như diều gặp gió khi anh cập bến câu lạc bộ Bayer Leverkusen và nhanh chóng chứng minh được giá trị thi đấu đỉnh cao tại Bundesliga. Sở hữu định giá chuyển nhượng ấn tượng lên tới 40 triệu euro (hơn 1200 tỷ đồng), anh là niềm hy vọng sáng giá nhất trong chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển "Cáo sa mạc". Nằm chung bảng J với nhà đương kim vô địch Argentina, cuộc đối đầu giữa Ibrahim Maza và thần tượng Lionel Messi trên đất Mỹ đang là khoảnh khắc được hàng triệu cổ động viên hồi hộp chờ đợi.

Lamine Yamal

Nếu phải tìm kiếm một cái tên Gen Z có khả năng làm bùng nổ World Cup 2026, đó chắc chắn phải là Lamine Yamal. Chàng trai vàng của bóng đá Tây Ban Nha đã vươn tầm khỏi một hiện tượng gây sốt, trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới. Sau màn trình diễn khuynh đảo châu Âu, Yamal bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh với sự kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ xứ sở bò tót.

Lối chơi đột biến, những pha đi bóng lắt léo cánh phải giúp Yamal trở thành vũ khí tối thượng của La Roja. Ở độ tuổi đôi mươi, thế giới bóng đá đang nín thở chờ xem thần đồng này sẽ thiết lập nên những cột mốc lịch sử nào tiếp theo tại World Cup 2026.

Kenan Yildiz

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua giai đoạn phục hưng mạnh mẽ, và dẫn đầu làn sóng trẻ ấy phải kể đến Kenan Yildiz. Tài năng thuộc biên chế Juventus sở hữu phong cách chơi bóng đậm chất hoang dã nhưng không kém phần tinh tế, có thể đảm đương khâu tiền vệ cánh lẫn hộ công.

Tại World Cup 2026, Yildiz mang trọng trách đưa tuyển quốc gia trở lại vị thế của một "ngựa ô" ngạo nghễ như thế hệ đàn anh từng làm được trong quá khứ. Sự tự tin và khát khao khẳng định mình của anh chàng hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ toàn cầu.

João Neves

Khi thế hệ vàng của Ronaldo dần đi đến những trang cuối, đội tuyển Bồ Đào Nha đã kịp thời chuẩn bị dàn hậu bối tài năng để kế thừa, trong đó có João Neves. Tiền vệ phòng ngự sinh năm 2004 sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, cùng khả năng tranh chấp bền bỉ và tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ đánh chặn, Neves còn là "trạm trung chuyển" bóng xuất sắc, giúp Seleção châu Âu chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách mượt mà. Tại ngày hội World Cup 2026 lần này, Neves là bệ phóng vững chắc để các ngôi sao tuyến trên của đội tuyển Bồ Đào Nha yên tâm tỏa sáng, thậm chí hướng đến danh hiệu chiến thắng đầu tiên.

Erling Haaland

Tham gia World Cup 2026, Erling Haaland mang trên mình sứ mệnh lịch sử, đó là đưa đội tuyển Na Uy bước ra ánh sáng. Sau nhiều giải đấu lớn phải làm khán giả, "cỗ máy săn bàn" thuộc biên chế Manchester City bước vào sàn đấu năm nay với khát khao mãnh liệt bên cạnh các đồng đội.

Sở hữu thể hình cao lớn và tốc độ "khủng", Haaland từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những tiền đạo cắm xuất sắc nhất kỷ nguyên đương đại. Tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, tiền đạo sinh năm 2000 là niềm hy vọng số một của người hâm mộ Na Uy, đồng thời giúp cuộc đại chiến của thế hệ Z kịch tính hơn bao giờ hết.

Kylian Mbappé

Dù đã sở hữu bảng thành tích đồ sộ, bao gồm một chức vô địch World Cup 2018 cùng danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022, Kylian Mbappé vẫn là biểu tượng tinh thần tối cao của thế hệ cầu thủ Gen Z thế giới. Trong màu áo đội trưởng đội tuyển Pháp, tiền đạo siêu sao này đang ở độ chín nhất của sự nghiệp.

Mbappé bước vào World Cup 2026 không còn với tâm thế của một tài năng trẻ, mà là một thủ lĩnh để các chân sút trẻ khác nhìn vào. Khát khao giành tiếp cúp vàng thứ 3, đặc biệt sau bàn trước Argentina cách đây 4 năm là động lực lớn để màu áo số 10 dẫn dắt đội chinh phục từng trận cầu thử thách sắp tới.