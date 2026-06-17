Hướng tới Đại hội Đoàn lần thứ XIII: Kiến trúc sư trẻ hiến kế vì thành phố bền vững

HHT - Khi nhiều người nhìn chiếc lá sen như một nét đẹp của thiên nhiên, Đinh Thành Thông đã lấy cảm hứng từ đó để phát triển giải pháp công viên ngập nước và hạ tầng xanh cho TP.HCM. Chàng kiến trúc sư trẻ đã biến những vùng đất trũng thành "lá phổi" của thành phố, mang tinh thần tiên phong, sáng tạo mà tuổi trẻ hướng tới trong Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Chuyển đổi xanh từ chiếc lá sen

Tốt nghiệp ngành Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh tại Đại học Kinh tế TP.HCM, hiện đang theo học Thạc sĩ Thiết kế đô thị tại University of Illinois Chicago (Mỹ), Đinh Thành Thông là kiến trúc sư trẻ đam mê giải mã thành phố qua những câu hỏi: Vì sao có những khu phố khiến người ta muốn ở lại lâu hơn? Vì sao có nơi thiếu vắng không gian công cộng? Hay vì sao cùng một thành phố nhưng trải nghiệm sống của mỗi người lại khác nhau?

Đinh Thành Thông bên cạnh đồ án “Mô hình tích hợp nước và hạ tầng xanh xám Tam Phú, Thủ Đức” của mình.

Tinh thần đó được Thành Thông thể hiện trong đồ án tốt nghiệp Mô hình tích hợp nước và hạ tầng xanh xám Tam Phú, Thủ Đức đạt Giải Nhì Loa Thành do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Lấy ý tưởng từ những chiếc lá sen xanh, Thành Thông biến những vùng đất trũng thành công viên ngập nước giúp điều tiết dòng chảy khi mưa lớn hoặc triều cường, giảm áp lực thoát nước cho phía Đông thành phố. Theo chàng kiến trúc sư trẻ, một thành phố không thể chỉ “xanh tự nhiên” hay chỉ “xám nhân tạo”, mà cần được đặt trên sự cân bằng của ba trụ cột bền vững: Môi trường, xã hội và kinh tế.

Hiến kế vì thành phố bền vững

Một không gian sống đúng nghĩa là sự kết hợp giữa mảng xanh, nhịp đập của cộng đồng và giá trị kinh tế để duy trì bền vững. "Điều đầu tiên cần làm để dựng xây thành phố bền vững là phát triển tư duy đa ngành: Hiểu rằng đô thị không chỉ là kiến trúc hay quy hoạch mà còn cần tiếp cận thực tế, quan sát nói chuyện với người dân.

Bên cạnh đó, thế hệ Đoàn viên thanh niên cần phát triển song song cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, vì một ý tưởng tốt nhưng không thể trình bày rõ ràng thì cũng khó có giá trị" - Thành Thông chia sẻ thêm.

Bạn Đinh Thành Thông.

1. Về môi trường (Planet) Đề xuất giải pháp hạ tầng xanh, thích ứng và giảm thiểu tác động dài hạn của các vấn đề như ngập lụt, biến đổi khí hậu. 2. Về xã hội (People) Tạo ra những không gian công cộng thực sự dành cho tất cả mọi người, không chỉ mang tính hình thức mà phục vụ cho đời sống hàng ngày, từ đó nâng cao chất lượng sống và sự gắn kết cộng đồng. 3. Về kinh tế (Profit) Một dự án tốt không chỉ tạo ra giá trị sử dụng mà còn giúp tăng giá trị đất đai, thu hút đầu tư. Một thiết kế đẹp là thiết kế giữ được sự cân bằng giữa ba yếu tố này trong xu hướng toàn cầu.

Sáng kiến của Thành Thông phản chiếu tinh thần tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở thế hệ trẻ.

Thiết kế đô thị cuối cùng vẫn lấy con người làm trung tâm - từ trẻ em cần nơi vui chơi, người lớn cần không gian sinh hoạt, đến người già có thể đi dạo mỗi ngày. Khi nhiều thế hệ cùng cảm thấy thuộc về, thành phố mới thực sự đáng sống. ​Đinh Thành Thông (Cựu sinh viên ngành Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh tại UEH - ISCM, Thạc sĩ Thiết kế đô thị tại University of Illinois Chicago, Mỹ)

Ước mơ xanh trong tầm tay

Hơn thế, đồ án còn mở ra phong cách sống mới để người dân chèo thuyền, đi dạo ven hồ, trồng cây, tham gia các hoạt động cộng đồng ngay trên chính “hạ tầng chống ngập” của thành phố.

Phối cảnh công viên ngập nước Tam Phú.

Buổi sáng, bạn có thể đạp xe dọc theo những “hành lang xanh” ven kênh, băng qua những cây cầu trên không nhỏ, dừng lại thật lâu ở một vườn hoa hay quảng trường thu nước. Chiều đến, không gian lại “đổi vai” với hồ sen và vườn ươm để bạn nghỉ chân, ngắm nhìn mặt hồ điều hòa yên tĩnh.

Các không gian được Thành Thông thiết kế liền mạch với nhau qua những tuyến đường đi bộ, đường đạp xe và hệ thống giao thông công cộng Metro Hiệp Bình Phước.

Đây có thể là lý do để kéo mọi người ra khỏi nhà và đến gần hơn với thiên nhiên ngay giữa lòng đô thị.