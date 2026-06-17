Hàn Quốc sẽ hiện thực hóa “Teach You A Lesson” vào trường học, thực hư thế nào?

Bộ phim truyền hình Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời) đang gây sốt khắp nơi, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn rần rần khắp châu Á và trên toàn cầu. Lên sóng vào ngày 5/6, chỉ cần khoảng chục ngày, Teach You A Lesson đã ghi nhận 21,1 triệu lượt xem, đứng đầu Top 10 Netflix toàn cầu, đứng đầu Top 10 phim không nói tiếng Anh toàn cầu.

Có thể nói Teach You A Lesson là “giấc mơ cổ tích” của những học sinh bị bắt nạt học đường, “truyện viễn tưởng” của các giáo viên cảm thấy bất lực trong việc uốn nắn học sinh. Teach You A Lesson “gãi đúng chỗ ngứa” khi đặt ra những vấn đề nhức nhối trong môi trường học đường Hàn Quốc và đưa ra một giải pháp táo bạo: thành lập Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm (CBVQSP), với đặc quyền được sử dụng mọi biện pháp mà họ cảm thấy cần thiết, kể cả "đòn roi". Chứng kiến những học sinh bất trị, những giáo viên biến chất, những phụ huynh lạm quyền… bị trừng phạt thích đáng, nhiều người xem phải thốt lên thật là “quá đã”!

Giờ đây, “giấc mơ cổ tích” có thể trở thành sự thật, chuyện phim không còn là “viễn tưởng”, Teach You A Lesson có thể từ màn ảnh bước ra đời thực. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng ông Ahn Min Seok - Giám đốc Sở giáo dục tỉnh Gyeonggi đang cân nhắc thành lập một cơ quan tương tự Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm (CBVQSP) trong Teach You A Lesson ở ngoài đời thực, nhằm hỗ trợ giáo viên và bảo vệ môi trường học đường.

Không chỉ là chuyện trong phim, thực tế nhiều giáo viên ở Hàn Quốc cho rằng quyền hạn của họ ở trường lớp bị hạn chế, khiến họ gặp khó khăn trong việc duy trì nề nếp kỷ luật trong lớp. Ông Ahn Min Seok tiết lộ rằng khi kế hoạch thành lập một cơ quan tương tự CBVQSP được công bố, nhiều giáo viên đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn tham gia. Họ đều từng có thời gian phục vụ trong các đơn vị đặc nhiệm, lính dù, thuỷ quân lục chiến - tương đồng với nhân vật chính trong Teach You A Lesson Na Hwa Jin (Kim Moo Yul). Một số người thậm chí còn tự ví mình sẽ trở thành “Na Hwa Jin của tỉnh Gyeonggi”.

Tuy nhiên, ông Ahn Min Seok nhấn mạnh rằng cơ quan tương tự CBVQSP nếu được thành lập sẽ không cho phép sử dụng bất kỳ hình thức bạo lực nào đối với học sinh. Mục đích của cơ quan này là xây dựng một đội ngũ có năng lực, uy tín, có sự uy nghiêm; để dẫn dắt và hỗ trợ giáo viên, định hướng cũng như cảm hóa học sinh bằng những phương pháp tích cực thay vì những phương pháp cứng rắn, cưỡng chế.

Hiện tại, đề xuất này hiện vẫn đang trong giai đoạn xem xét. Trên MXH, đông đảo netizen bàn tán sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình, bởi không thể phủ nhận thực tế rằng nạn bạo lực học đường đang gia tăng báo động, nhiều giáo viên bất lực trong việc duy trì kỷ luật lớp học bởi quyền bị hạn chế. Bên cạnh đó cũng có không ít người cảm thấy ái ngại, bởi phim ảnh thưởng thức thì “sảng khoái”, nhưng mang ra đời thực sẽ xuất hiện nhiều vấn đề nảy sinh, họ tranh luận về tính khả thi cũng như công bằng khi mang CBVSQP ra đời thực.