Vườn thú ở Trung Quốc tuyển người đóng giả gấu đen: Có một yêu cầu rất lạ

HHTO - Một vườn thú ở Trung Quốc đang tuyển người đóng giả gấu đen và việc này bỗng trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội. Nhiều người coi đây là “công việc trong mơ” vì mức lương rất khá và vì có một yêu cầu lạ.

Tóm tắt nhanh: · Thông báo tuyển dụng người đóng giả gấu đen của một vườn thú ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. · Yêu cầu đặc biệt của công việc là không được nói tiếng người, thật bất ngờ là nhiều người lại thích như vậy. · Vườn thú cho biết, mục tiêu là tạo trải nghiệm tương tác thú vị hơn cho du khách.

Sở thú tuyển dụng khiến mạng xã hội xôn xao

Những người đang cảm thấy công việc của mình hơi nhàm chán có thể sẽ rất thích thú khi đọc thông báo tuyển dụng của một vườn thú ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Theo Global Times, Vườn thú hoang dã Loa Hà đang tuyển người đóng giả gấu đen để tương tác với du khách.

Và ngay lập tức đã có gần 100 người nộp hồ sơ ứng tuyển, theo tờ Hà Nam nhật báo.

Một phần của thông báo tuyển dụng đang "gây bão" trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: WeChat.

Điều gì khiến nhiều người thích công việc này?

Điều gây chú ý ở thông báo tuyển dụng này không chỉ là mức lương khá tốt - ít nhất là 100.000 tệ mỗi năm (gần 400 triệu đồng) - mà còn là một yêu cầu: “Không được nói tiếng người”.

Thật bất ngờ, nhiều người coi đây là một ưu điểm, nói rằng đằng nào họ cũng chẳng thích những kiểu trò chuyện xã giao, nên “không nói tiếng người” càng tốt.

Ngoài ra, phần mô tả công việc còn ghi rõ rằng "nhiệm vụ cốt lõi là hành xử tự nhiên như một con gấu".

Yêu cầu này thì không dễ, vì nó đòi hỏi thể lực tốt, nhất là khi ngoài trời nắng nóng, phải mặc bộ đồ giả gấu mà vẫn phải hành xử tự nhiên. Dù sao, thời gian làm việc mỗi ngày nhiều nhất chỉ là 8 tiếng, đảm bảo không có tăng ca.

Một điều vừa là yêu cầu, vừa là ưu điểm của công việc là người đóng giả gấu có thể nhận đồ ăn mà du khách cho, nên tốt nhất là không kén ăn.

Tất cả các ứng viên sẽ phải dự phỏng vấn trực tiếp gồm nhiều phần, được thiết kế để kiểm tra khả năng thích nghi và ý thức phục vụ.

Trước đây, một sở thú khác ở Trung Quốc từng bị cho là để người đóng giả gấu chứ không có gấu thật. Sau đó sở thú phủ nhận, khẳng định sinh vật mà khách tham quan nhìn thấy là gấu thật. Ảnh: Reuters.

Vì sao vườn thú lại cần người đóng giả gấu đen?

Đây không phải là việc “đánh tráo” theo kiểu không có gấu thì để người đóng giả gấu, mà ý tưởng này của vườn thú đã được cân nhắc kỹ càng.

Ban quản lý vườn thú nhận thấy du khách thích tương tác với động vật, nên cho rằng một người giả gấu có thể giao lưu với khách mà không gây mất an toàn như khi khách tiếp xúc với động vật thật.

Vườn thú cũng cho rằng nhiều du khách, nhất là trẻ em, thích gấu đen vì loài này thân thiện, vụng về. Nếu mô hình người giả gấu thành công, vườn thú sẽ tuyển cả người đóng giả hổ, sư tử và các loài động vật khác nữa.

