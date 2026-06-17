Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nắng nóng trở lại Hà Nội từ cuối tuần, những ngày nào có thể đặc biệt gay gắt?

Thục Hân

HHTO - Nhiều mô hình dự báo miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng từ cuối tuần này. Đợt nóng có thể kéo dài, ở Hà Nội có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt trong một số ngày.

Tóm tắt nhanh:

· Nhiều mô hình dự báo miền Bắc có thể có nắng nóng diện rộng từ ngày 20/6.

· Hà Nội được dự báo sẽ có đợt nắng nóng kéo dài khoảng 6 - 7 ngày.

· Ngày 22 - 25/6 có thể là những ngày nóng nhất, nhiệt độ lên đến mức đặc biệt gay gắt.

Hà Nội oi ả trước khi bước vào đợt nóng mới

Sáng nay, 17/6, Hà Nội vẫn nhiều mây nhưng nhiều người đã bắt đầu thấy oi ả chứ không được mát. Buổi chiều, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 39 - 41oC, dù tính theo nhiệt độ thực đo thì vẫn chưa đến mức nắng nóng.

Trong khoảng 2 ngày tới, dự báo nhiệt độ ở Hà Nội tương tự hôm nay hoặc tăng nhẹ.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội ngày 17/6
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 17/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nắng nóng diện rộng có thể bắt đầu từ cuối tuần

Các mô hình dự báo hiện đã khá thống nhất về khả năng miền Bắc có nắng nóng diện rộng từ khoảng ngày 20/6, tức là cuối tuần này. Và đây có thể là đợt nóng kéo dài, gây căng thẳng cho cả thể chất và tâm trạng con người.

Những ngày dự báo nóng nhất là 22 - 25/6

Theo các dự báo hiện tại, đợt nóng sắp tới có thể kéo dài 6 - 7 ngày, trong đó 22 - 25/6 có thể là những ngày nóng nhất. Gọi là “nóng nhất” mà duy trì những 3 - 4 ngày thì bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi mệt mỏi.

Một số mô hình cho thấy Hà Nội có thể có nắng nóng đặc biệt gay gắt trong những ngày này; có mô hình dự báo nhiệt độ thực đo sẽ lên tới 40 - 41oC. Nhiệt độ cảm nhận tất nhiên có thể cao hơn đáng kể.

Nhiệt độ Hà Nội có thể đạt mức rất cao trong giai đoạn 22 đến 25/6
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 23/6, khi có thể có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ảnh: Ventusky, ICON.

Hiện tại, độ chắc chắn của dự báo nắng nóng là tương đối cao vì các mô hình đã khá thống nhất, nhưng dự báo nhiệt độ cụ thể có thể còn thay đổi trong vài ngày tới.

Khi có nắng nóng, người dân nên hạn chế ở ngoài trời trong khung giờ 11 - 16h, uống nhiều nước và theo dõi các bản tin để chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt, công việc, đặc biệt nếu nắng nóng diễn ra gay gắt hơn dự kiến.

ft1483.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #Hà Nội nắng nóng #nắng nóng Hà Nội cuối tuần #miền Bắc nắng nóng diện rộng #đợt nóng miền Bắc #nắng nóng đặc biệt gay gắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục