Nắng nóng trở lại Hà Nội từ cuối tuần, những ngày nào có thể đặc biệt gay gắt?

HHTO - Nhiều mô hình dự báo miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng từ cuối tuần này. Đợt nóng có thể kéo dài, ở Hà Nội có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt trong một số ngày.

Tóm tắt nhanh: · Nhiều mô hình dự báo miền Bắc có thể có nắng nóng diện rộng từ ngày 20/6. · Hà Nội được dự báo sẽ có đợt nắng nóng kéo dài khoảng 6 - 7 ngày. · Ngày 22 - 25/6 có thể là những ngày nóng nhất, nhiệt độ lên đến mức đặc biệt gay gắt.

Hà Nội oi ả trước khi bước vào đợt nóng mới

Sáng nay, 17/6, Hà Nội vẫn nhiều mây nhưng nhiều người đã bắt đầu thấy oi ả chứ không được mát. Buổi chiều, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 39 - 41oC, dù tính theo nhiệt độ thực đo thì vẫn chưa đến mức nắng nóng.

Trong khoảng 2 ngày tới, dự báo nhiệt độ ở Hà Nội tương tự hôm nay hoặc tăng nhẹ.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 17/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nắng nóng diện rộng có thể bắt đầu từ cuối tuần

Các mô hình dự báo hiện đã khá thống nhất về khả năng miền Bắc có nắng nóng diện rộng từ khoảng ngày 20/6, tức là cuối tuần này. Và đây có thể là đợt nóng kéo dài, gây căng thẳng cho cả thể chất và tâm trạng con người.



Những ngày dự báo nóng nhất là 22 - 25/6

Theo các dự báo hiện tại, đợt nóng sắp tới có thể kéo dài 6 - 7 ngày, trong đó 22 - 25/6 có thể là những ngày nóng nhất. Gọi là “nóng nhất” mà duy trì những 3 - 4 ngày thì bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi mệt mỏi.

Một số mô hình cho thấy Hà Nội có thể có nắng nóng đặc biệt gay gắt trong những ngày này; có mô hình dự báo nhiệt độ thực đo sẽ lên tới 40 - 41oC. Nhiệt độ cảm nhận tất nhiên có thể cao hơn đáng kể.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 23/6, khi có thể có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ảnh: Ventusky, ICON.

Hiện tại, độ chắc chắn của dự báo nắng nóng là tương đối cao vì các mô hình đã khá thống nhất, nhưng dự báo nhiệt độ cụ thể có thể còn thay đổi trong vài ngày tới.

Khi có nắng nóng, người dân nên hạn chế ở ngoài trời trong khung giờ 11 - 16h, uống nhiều nước và theo dõi các bản tin để chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt, công việc, đặc biệt nếu nắng nóng diễn ra gay gắt hơn dự kiến.