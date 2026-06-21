Nhật Bản cách bàn thắng chỉ vài milimet, kịch bản ngược với World Cup 2022

HHTO - ĐT Nhật Bản đã có một pha bóng "suýt thành bàn" trong trận với ĐT Tunisia tại World Cup 2026, dường như chỉ còn thiếu khoảng vài milimet. Điều thú vị là họ đã có một tình huống "vài milimet" tương tự ở World Cup 2022, nhưng kết quả thì ngược lại.

Tóm tắt nhanh: · ĐT Nhật Bản thắng ĐT Tunisia 4-0 tại vòng bảng World Cup 2026. · Một pha bóng của ĐT Nhật Bản suýt thành bàn thắng nhưng không được công nhận vì bóng chưa hoàn toàn qua vạch vôi. · Tình huống này khiến nhiều người nhớ lại bàn thắng gây tranh cãi của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2022, cũng với quả bóng "mấp mé" như vậy.

Bàn thắng "hụt" vì vài milimet

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của trận Nhật Bản - Tunisia (4-0) tại World Cup 2026 là một pha "suýt thành bàn thắng", khiến rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Nhật Bản tiếc nuối.

Ở phút thứ 10 của trận đấu, khi ĐT Nhật Bản đang dẫn 1-0, thủ môn ĐT Tunisia đã cản phá một pha tấn công của cầu thủ Nhật Bản. Bóng lăn tới vạch cầu môn, tạo nên tình huống mà mắt thường thì thấy như là bóng vào lưới rồi.

Nhưng công nghệ lại bảo là chưa (mặc dù ĐT Nhật Bản cũng không cần tiếc nhiều vì cuối cùng họ thắng đến 4-0).

Thực sự là rất gần bàn thắng rồi. (Ảnh chụp màn hình trận đấu).

Công nghệ xác định bóng chưa hoàn toàn qua vạch cầu môn

Công nghệ vạch cầu môn đã xác định bóng chưa vượt hoàn toàn qua vạch vôi nên tình huống này không được công nhận là bàn thắng. Xem đoạn video quay chậm thì thấy có lẽ chỉ còn thiếu vài milimet nữa là có bàn thắng rồi.

Để được công nhận một bàn thắng, toàn bộ quả bóng phải vượt qua vạch cầu môn. Nếu bất kỳ phần nào của quả bóng vẫn còn nằm trên cùng một mặt phẳng với vạch cầu môn khi bị cản phá, bàn thắng sẽ không được công nhận, theo trang thể thao AS.

Mà bây giờ, việc xác định bóng đã lăn qua vạch cầu môn chưa thì không cần đến VAR. Theo ESPN, giờ đã có chip bên trong quả bóng nên có thể xác định rất chính xác.

Dù sao, ĐT Nhật Bản đã có bàn thắng thứ hai rất đẹp, đây là video:

Nguồn: VTV.

Tình huống khiến nhiều người nhớ lại World Cup 2022

Khi xem pha bóng này, người hâm mộ thấy vừa bất ngờ, vừa thú vị vì ĐT Nhật Bản cũng từng có một tình huống "tính bằng milimet" tại World Cup 2022.

Hồi đó, trong trận gặp ĐT Tây Ban Nha, cầu thủ Nhật Bản Kaoru Mitoma đã cứu bóng sát đường biên ngang để Ao Tanaka ghi bàn.

Ban đầu, trọng tài cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang nên không công nhận bàn thắng, nhưng VAR xác định một phần rất nhỏ của quả bóng (có vẻ là phần không chạm đất và cũng chỉ vài milimet) vẫn còn nằm trên mặt phẳng kéo lên từ đường biên ngang.

Pha bóng gây tranh cãi của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2022. Ảnh: Petr David Josek/ AP.

Bàn thắng được công nhận, góp phần giúp ĐT Nhật Bản thắng 2-1, đồng thời khiến ĐT Đức bị loại khỏi giải. Sau đó, bàn thắng này của ĐT Nhật Bản vẫn gây tranh cãi rất lâu.

Chỉ vài milimet nhưng tạo ra kết quả hoàn toàn khác

Điểm thú vị là cả hai tình huống đều xoay quanh khoảng cách cực nhỏ nhưng kết quả thì ngược nhau.

Điều này cho thấy công nghệ đang khiến các tình huống trên sân bóng trở nên cực kỳ chính xác. Và nhiều khi, ranh giới giữa bàn thắng và nỗi tiếc nuối thực sự chỉ là vài milimet mà thôi.