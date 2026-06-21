Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Mâu thuẫn tình cảm dẫn đến vụ thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về một vụ "Giết người" xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh). Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), Tuyên đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

z7958680850717-70f3e3a4292390fea0f5ad15c054a358.jpg
Hiện trường vụ việc.

Các nạn nhân bị tấn công gồm chị N.T.N., em nhỏ N.H.P. (SN 2016, con chị N.), em nhỏ N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.). Sau khi gây án, nghi phạm được cho là đã tự sát.

Hậu quả vụ việc khiến chị N.T.N., hai con nhỏ là em N.H.P., N.B.B. cùng nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên tử vong.

Riêng chị N.B.N. (SN 2011) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Vụ việc gây bàng hoàng cho người dân địa phương bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả đau lòng đối với nhiều thành viên trong cùng một gia đình.

Nạn nhân là chị N.T.N. đã ly hôn, hiện sống cùng con gái, em gái và bố mẹ. Con trai 10 tuổi của chị ở với bố đẻ và mới được nghỉ Hè nên về chơi với mẹ được vài hôm thì xảy ra sự việc. Bố mẹ chị lúc xảy ra vụ án không có mặt ở nhà.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.

Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

hht1483-coverfb.jpg
Linh Lê (tổng hợp)
Theo: Công an tỉnh Bắc Ninh
#Bắc Ninh #vụ án mạng #thảm án #mâu thuẫn tình cảm #điều tra #vụ thảm án ở Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục