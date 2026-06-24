Phản ứng của Ronaldo khi vừa nghe nhắc đến Messi khiến nhiều người bất ngờ

HHTO - Sau trận đấu với ĐT Uzbekistan ở vòng bảng World Cup 2026, Cristiano Ronaldo khiến nhiều cư dân mạng bàn luận khi anh "tỏ thái độ" rất thẳng thừng trước một câu hỏi có tên Messi.

Tóm tắt nhanh: · Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của ĐT Bồ Đào Nha trước ĐT Uzbekistan. · Sau trận, anh thẳng thừng từ chối một câu hỏi có nhắc đến Messi. · Ronaldo tỏ ra muốn tập trung vào đội tuyển thay vì các cuộc so sánh cá nhân, khi mà trước đó, ĐT Bồ Đào Nha đã bị người hâm mộ công kích không ít.

Ronaldo gây chú ý sau trận đấu bùng nổ

Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của ĐT Bồ Đào Nha trước ĐT Uzbekistan tại World Cup 2026. Hai bàn thắng này khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, theo AP.

Cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Ronaldo. Ảnh: Ashley Landis/ AP.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất gây chú ý.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, khi một phóng viên vừa đặt câu hỏi bắt đầu bằng: “Messi đã ghi 2 bàn…”, thì Ronaldo lập tức tỏ ra không hài lòng, không nghe tiếp mà quay người để nhận câu hỏi của một phóng viên khác.

Khi phóng viên tiếp theo nói: “Tôi có thể đặt câu hỏi được không?” thì Ronaldo nhấn mạnh: “Còn tùy câu hỏi”.

Những hình ảnh Ronaldo dứt khoát từ chối câu hỏi về Messi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bàn luận.

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Nguồn: Bolavip.

Câu hỏi về Messi xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm

Chỉ ít ngày trước đó, Ronaldo và các đồng đội phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích sau trận hòa trước ĐT CHDC Congo. Bản thân Ronaldo cũng bị đặt dấu hỏi về phong độ và vai trò ở tuổi 41.

Vì vậy, thái độ của Ronaldo khi nghe câu hỏi về Messi khiến cư dân mạng có nhiều kiểu ý kiến. Có những người cho rằng anh phản ứng không chuyên nghiệp, nhưng đa số cho rằng phóng viên đã thiếu tế nhị, “người ta vừa lập được cú đúp mà lại đi hỏi về cầu thủ khác”.

Có lẽ Ronaldo muốn nói về ĐT Bồ Đào Nha hơn là sự so sánh quen thuộc

Phản ứng của Ronaldo cho thấy anh dường như không muốn biến buổi phỏng vấn sau trận đấu của ĐT quốc gia thành một cuộc tranh luận theo kiểu so sánh anh với Messi.

Theo ESPN, cũng sau trận đấu, Ronaldo nói: “Điều quan trọng nhất là cả đội đoàn kết. Chúng tôi không thể kiểm soát tất cả những điều ở bên ngoài. Chúng tôi biết là khi không thắng thì chúng tôi sẽ bị công kích, nhất là tôi”.

Ronaldo sau khi ghi bàn đầu tiên trong trận với ĐT Uzbekistan. Ảnh: Ashley Landis/ AP.

Trong nhiều năm qua, Ronaldo và Messi luôn được xem là hai biểu tượng lớn của bóng đá thế giới và thường được (hoặc "bị") so sánh với nhau.

Tuy nhiên, sau trận thắng ĐT Uzbekistan, Ronaldo cũng đã nói một điều rất đáng để người hâm mộ suy nghĩ: “Ý kiến của công chúng đã rất gay gắt đối với tất cả các cầu thủ (của ĐT Bồ Đào Nha), đặc biệt là tôi và huấn luyện viên… Cứ khi nào kết quả tốt thì: “Cristiano đang làm rất tuyệt”, nhưng khi kết quả không tốt thì: “Cristiano về hưu đi, anh ta già rồi”. Lúc nào cũng vậy”.

Và có lẽ ở thời điểm này, Ronaldo muốn tập trung đóng góp cho đội bóng hơn là theo đuổi các cuộc đua cá nhân.