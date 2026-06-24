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Hà Nội nóng nốt ngày mai rồi hạ nhiệt: Khi nào có thể xuất hiện mưa dông?

Thục Hân

HHTO - Nắng nóng ở Hà Nội sắp kết thúc. Nhiệt độ sẽ giảm đáng kể, dù không đến mức mát rượi nhưng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Mưa dông có thể xuất hiện từ khi nào?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội còn nắng nóng hôm nay và ngày mai (24 - 25/6) rồi sẽ giảm nhiệt.

· Mưa dông có khả năng xuất hiện tại Hà Nội từ khoảng tối 25/6.

· Từ ngày 26/6, đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc cơ bản kết thúc, nhiệt độ giảm đáng kể.

Hà Nội thêm một ngày nắng nóng nữa sau hôm nay

Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài khiến nhiều người rất mệt mỏi, Hà Nội có thể sẽ thay đổi thời tiết rõ rệt.

Hôm nay, 24/6, ở Hà Nội trời nắng chói chang từ sáng sớm, chưa cần bước chân ra ngoài mà chỉ nhìn thôi đã thấy nóng. Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận vẫn ở khoảng 45 - 46oC.

Trước đó, ngày hôm qua, trạm Láng đã ghi nhận nhiệt độ 39,8oC (thực đo), là mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Có thể mức nhiệt độ thực đo hôm nay cũng tương tự.

Hà Nội trong đợt nắng nóng gay gắt trước khi có mưa dông.
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 24/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình hiện tại, dự báo ngày mai Hà Nội vẫn có nắng nóng, dù nhiệt độ có thể giảm nhẹ. Tuy nhiên, cảm giác thực tế ngoài trời thì vẫn sẽ nóng hầm hập, oi ả, vẫn là “một 9 một 10” so với hôm nay.

Tối 25/6 có thể xuất hiện mưa dông

Trong ngày 25/6, mưa dông được dự báo sẽ xuất hiện ở miền Bắc, ban đầu là vùng núi, sau đó mở rộng dần. Tại Hà Nội, mưa dông có khả năng xuất hiện vào khoảng tối mai.

Mưa dông có thể xuất hiện tại Hà Nội vào tối 25/6.
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc tối/ đêm mai, 25/6 (màu xanh là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sang ngày 26/6, dự báo nhiệt độ Hà Nội giảm xuống dưới 35oC, tức là thoát ngưỡng nắng nóng; trong ngày có thể mưa rải rác. Ngày 26/6 cũng là khi đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc cơ bản kết thúc.

Người dân lưu ý là mưa dông sau đợt nắng nóng có thể mạnh, đi kèm lốc, sét, gió giật... Vì vậy, nếu đang ở ngoài trời mà thấy có dấu hiệu mưa dông, người dân nên tìm chỗ trú chắc chắn ngay, tránh đứng dưới cây lớn hoặc các kết cấu dễ rơi, đổ.

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Thục Hân
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