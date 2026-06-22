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Hà Nội có thể đón gió Đông Bắc sau đợt nắng nóng, nhiệt độ sẽ giảm ra sao?

Thục Hân

HHTO - Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có lúc nhiệt độ thực đo đã gần đến 39 độ C. Dự báo sau vài ngày nóng đỉnh điểm, gió Đông Bắc sẽ về và nhiệt độ sẽ giảm đáng kể.

Tóm tắt nhanh:

· Đợt nóng hiện tại có thể đạt đỉnh vào khoảng 23 - 24/6, ở Hà Nội có thể có nắng nóng đặc biệt gay gắt.

· Từ khoảng 26/6, gió Đông Bắc yếu có thể xuất hiện.

· Nhiệt độ tại Hà Nội có thể sẽ giảm xuống mức 32oC, dù không mát lạnh nhưng thời tiết sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Nhiệt độ ở Hà Nội vẫn đang rất cao và đợt nắng nóng hiện tại ở miền Bắc được dự báo còn kéo dài vài ngày nữa trước khi có thể có gió Đông Bắc.

Hà Nội bước vào những ngày nóng nhất của đợt nắng nóng

Nhiệt độ thực đo tại trạm Láng (Hà Nội) vào hôm qua đã lên tới 38,3oC, là mức nắng nóng gay gắt. Hôm nay, 22/6, và vài ngày tới, dự báo mức độ nóng ở Hà Nội vẫn tương tự hoặc hơn.

Trong ngày 23 - 24/6, nắng nóng ở Hà Nội có thể đến mức đặc biệt gay gắt (nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 39oC trở lên).

Nhiệt độ Hà Nội trong đợt nắng nóng gay gắt cuối tháng 6
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 22/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Gió Đông Bắc có thể về từ đêm 25/6

Điều đáng trông đợi (về thời tiết) là miền Bắc có thể đón gió Đông Bắc vào khoảng đêm 25/6 hoặc rạng sáng 26/6, theo các mô hình hiện tại. Hà Nội có thể chuyển gió Đông Bắc từ rạng sáng 26/6.

Gió Đông Bắc ở thời điểm này thường khá yếu, thậm chí có thể thay đổi trong ngày chứ không duy trì liên tục. Tuy vậy, nhiệt độ ở Hà Nội vẫn sẽ giảm đáng kể sau chuỗi ngày oi nóng kéo dài.

Nhiệt độ ở Hà Nội có thể giảm 5 - 7oC

Dự báo từ ngày 26/6, nắng nóng ở Hà Nội chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể giảm khoảng 5 - 7oC, xuống mức 32oC; nhiệt độ cảm nhận xuống dưới 40oC.

Như vậy thì cũng không gọi là mát lạnh hay mát rượi được, nhưng vẫn là dễ chịu hơn đáng kể so với hiện tại.

Hà Nội giảm nhiệt từ ngày 26/6 sau đợt nắng nóng kéo dài
Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 26/6, khi nắng nóng đã chấm dứt. Ảnh: Ventusky, ICON.

Còn từ giờ đến 25/6, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng 11 - 16h, uống nhiều nước, tránh di chuyển nhanh giữa các địa điểm có nhiệt độ thay đổi đột ngột để tránh sốc nhiệt.

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Thục Hân
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