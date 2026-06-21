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Bức ảnh chụp bằng iPhone bỗng hiện nửa màu, nửa đen trắng: Điều gì đã xảy ra?

Thục Hân

HHTO - Một người dùng iPhone chụp ảnh khu vườn và bức ảnh đã hiện ra với đặc điểm rất bất ngờ: Ảnh nửa màu, nửa đen trắng, trông vừa nghệ thuật, vừa… rờn rợn, như thể hai thế giới khác nhau. Vì sao lại có hiện tượng này?

Tóm tắt nhanh:

· Một bức ảnh chụp bằng iPhone hiện ra nửa màu, nửa đen trắng dù người dùng chỉ bấm máy một lần và không chỉnh sửa.

· Người dùng bấm chụp ảnh xong thì điện thoại hết pin.

· Điện thoại thực hiện nhiều bước xử lý trước khi lưu ảnh hoàn chỉnh, việc hết pin giữa chừng có thể tạo ra hình ảnh lạ thường.

Bức ảnh lạ xuất hiện sau một lần bấm máy

Một bức ảnh được chia thành hai phần rất kỳ lạ đang thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng: Nửa dưới ảnh có màu sắc tự nhiên, nhưng nửa trên lại là hình ảnh đen trắng tương phản mạnh, như dùng bộ lọc vậy.

Hiện tượng ảnh bị chia thành hai phần khác nhau trên iPhone
Bức ảnh lạ được chụp bằng iPhone. Ảnh: Beams.archive.

Cư dân mạng có nhiều ý kiến, người thì bảo ảnh trông rất đẹp và độc đáo, người thì bảo có độc đáo nhưng trông hơi… sợ. Cũng có người đặt câu hỏi là ảnh có được chỉnh sửa không.

Vì sao ảnh có thể xuất hiện hai phần khác nhau?

Theo trang tin công nghệ Boing Boing, đây là ảnh chưa chỉnh sửa, chủ nhân bức ảnh cho biết đã bấm chụp đúng khoảnh khắc chiếc iPhone cạn pin và tắt nguồn.

Và kết quả là bức ảnh trông khác thường như vậy.

Trang Beams.archive giải thích, ảnh kỹ thuật số không được tạo ra ngay lập tức trong một khoảnh khắc hoàn hảo như nhiều người dùng vẫn tưởng. Mà điện thoại phải xử lý và lưu trữ lượng lớn thông tin một cách nhanh chóng.

Khi pin hết giữa chừng trong quá trình đó, việc xử lý bị gián đoạn, khiến ảnh trông kỳ lạ như thể "bị mắc kẹt giữa hai trạng thái".

iPhone tắt nguồn
iPhone hết pin trong khi đang xử lý ảnh có thể khiến ảnh trông rất lạ lùng. Ảnh minh họa: Getty.

Trong trường hợp ảnh khu vườn ở trên, dữ liệu màu có thể đã không được lưu xong trước khi điện thoại cạn pin. Vì vậy, ảnh mới chỉ được xử lý một phần và trông lạ như vậy.

Tóm lại, bức ảnh trông rất "ảo" này không phải là hiện tượng siêu nhiên kỳ bí nào, mà do một sự cố kỹ thuật thôi.

ft1483.jpg
Thục Hân
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