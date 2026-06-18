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Vì sao không nên vào rừng hoặc ra sông, ra biển trong ngày Tết Đoan Ngọ?

Thục Hân

HHTO - Tết Đoan Ngọ không chỉ gắn với phong tục “diệt sâu bọ” mà còn có một lời khuyên dân gian khá đặc biệt: Tránh vào rừng, ra sông biển trong ngày này. Vì sao người xưa lại "kiêng" như vậy?

Tóm tắt nhanh:

· Tết Đoan Ngọ được xem là thời điểm sâu bọ, côn trùng và dịch bệnh dễ phát triển.

· Theo quan niệm dân gian ở Đông Nam Á thì nên tránh vào rừng, núi, ra sông biển và những nơi có nhiều năng lượng Âm vào dịp Tết Đoan Ngọ.

· Những niềm tin này có thể xuất phát từ cả kinh nghiệm phòng tránh tai nạn.

Tết Đoan Ngọ và quan niệm về thời điểm năng lượng “độc” nhất năm

Tết Đoan Ngọ là vào ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, năm nay là ngày 19/6 Dương lịch. Người Việt Nam tin rằng đây là thời điểm sâu bọ phát triển mạnh, nên ngày Tết Đoan Ngọ là dịp để “diệt sâu bọ”.

Còn ở Trung Quốc, khoảng thời gian quanh Tết Đoan Ngọ được coi là “tháng độc”, khi năng lượng Dương đang tăng mạnh, “va chạm” với năng lượng Âm và đây là lúc cơ thể con người yếu nhất. Đồng thời, những linh hồn mang lại điều không may thường tập trung lại ở những nơi có nhiều năng lượng Âm hơn.

Các món ăn truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ
Bà Thu Tâm (phường Hội An Tây, Đà Nẵng) làm bánh ú tro - món truyền thống dịp Tết Đoan Ngọ của người dân Hội An nói riêng và miền Trung nói chung. Ảnh: Duy Quốc/ TPO.

Vì sao người xưa thường kiêng vào rừng và đến một số nơi nhất định trong ngày này?

Theo quan niệm dân gian ở cả Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong ngày Tết Đoan Ngọ, không nên đi rừng, lên núi; không nên ra sông, ra biển; không nên đến những nơi hoang vắng, âm u, hoặc những nơi mà bản thân mỗi người cảm thấy “không may”.

Người xưa thì cho rằng đó là những nơi mà "âm khí" mạnh, dễ mang lại những điều không tốt; đặc biệt ở sông biển thì những linh hồn vốn trú ngụ ở vùng nước lại hoạt động mạnh hơn trong dịp Tết Đoan Ngọ và có thể gây hại, theo trang Taiwan News.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thực tế thì lời khuyên của người xưa cũng có nhiều điểm hợp lý. Vì đầu mùa Hè, lượng mưa và hơi ẩm tăng, côn trùng, rắn rết, động vật gặm nhấm có thể phát triển mạnh hơn ở môi trường rừng núi. Mà khi trời oi bức, việc đi rừng cũng dễ khiến người ta mất nước, kiệt sức hơn.

Ngoài ra, do mưa nhiều, mực nước cũng có thể dâng, lại dễ có dông bất chợt, nên việc ra sông, biển cũng nguy hiểm hơn.

Khu rừng xanh gắn với quan niệm kiêng vào rừng ngày Tết Đoan Ngọ
Theo quan niệm dân gian ở nhiều nước châu Á, vào ngày Tết Đoan Ngọ không nên đi rừng. Ảnh: Derek Artimez/ WVU Photo).

Tôn trọng truyền thống và giữ an toàn là rất quan trọng

Ngày nay, không có bằng chứng khoa học cho thấy việc vào rừng hay ra sông, biển trong ngày Tết Đoan Ngọ thì sẽ dễ gặp điều không may hơn so với những ngày khác.

Tuy nhiên, những kiêng kỵ trên phản ánh cách người xưa đúc rút kinh nghiệm và nhắc nhở nhau về sự an toàn dựa trên điều kiện thời tiết ở thời điểm Tết Đoan Ngọ. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn "kiêng" theo niềm tin dân gian, coi đó là một nét văn hóa truyền thống, đồng thời cũng để thấy an tâm hơn.

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Thục Hân
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