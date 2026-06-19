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Nắng nóng sắp trở lại: Hà Nội sẽ có những “đêm nhiệt đới” nóng đến mức nào?

Thục Hân

HHTO - Hà Nội có thể bước vào một đợt nắng nóng mới từ ngày mai, 20/6. Trong đợt này, trời không chỉ nóng vào trưa và chiều, mà những buổi đêm cũng nóng đến căng thẳng.

Tóm tắt nhanh:

· Từ ngày 20/6, Hà Nội có thể bước vào đợt nắng nóng kéo dài ít nhất 5 - 6 ngày.

· Ngay cả ban đêm và gần sáng, nhiệt độ cảm nhận vẫn quanh ngưỡng 35oC.

· Hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” khiến trong nhà hay ngoài trời đều nóng hầm hập.

Chiều mai nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 44oC

Sáng nay, 19/6, Hà Nội vẫn nhiều mây nhưng cái nóng sẽ khá rõ rệt vào buổi chiều với nhiệt độ cảm nhận khoảng 42oC.

Sang ngày mai, 20/6, dự báo nắng nóng xuất hiện trở lại ở miền Bắc. Tại Hà Nội, nhiều thời điểm trong ngày có gió Tây Nam, không khí nóng hầm hập và nhiều người sẽ dễ thấy mệt mỏi. Nhiệt độ cảm nhận chiều mai có thể lên tới khoảng 44oC.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 42 độ C
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 19/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đêm và gần sáng vẫn nóng khoảng 35oC

Theo các mô hình dự báo hiện tại, đợt nắng nóng này có thể kéo dài ít nhất 5 - 6 ngày.

Mà không chỉ ban ngày, dự báo nhiệt độ ban đêm ở Hà Nội cũng sẽ rất cao. Ngay cả vào lúc gần sáng - khi nhiệt độ thường thấp nhất trong ngày - nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội vẫn có thể ở mức trên dưới 35oC.

Hà Nội trải qua những đêm nhiệt đới với cảm giác nóng kéo dài
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc lúc 2h sáng ngày 20/6: Có thể thấy ở Hà Nội, buổi đêm vẫn rất nóng. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Những đêm nóng như vậy thường được gọi là "đêm nhiệt đới", kèm theo hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” khiến cơ thể con người khó được nghỉ ngơi, phục hồi, dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng trong ngày hôm sau.

“Đêm nhiệt đới” là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất trong ngày không xuống dưới một ngưỡng nhất định. Ngưỡng này ở châu Âu là 20oC, ở nhiều nước châu Á là 25oC hoặc 27oC.

Hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị": Mặt đường, các tòa nhà... ở đô thị hấp thụ nhiệt và tỏa ra, khiến thành phố như một "hòn đảo" với nhiệt độ cao hơn so với nhiều vùng xung quanh. Hiệu ứng này được cảm thấy rõ nhất vào ban đêm, khi nhiệt được hấp thụ trong ngày từ từ được tỏa ra, khiến buổi đêm vẫn nóng ngột ngạt.

Người dân lưu ý gì trong đợt nắng nóng sắp tới?

Trong đợt nắng nóng kéo dài, người dân nên hạn chế vận động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, uống nhiều nước, nếu phải ra ngoài thì cố gắng ở trong bóng râm…

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Thục Hân
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