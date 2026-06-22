Một điểm chung đáng chú ý trong loạt vụ đột quỵ, đột tử trên sân pickleball

HHTO - Một người đàn ông ở Vũng Tàu đã đột tử khi đang chơi pickleball. Nhìn từ một số vụ đột quỵ, đột tử tương tự, có một điểm chung đáng chú ý mà người chơi không nên bỏ qua.

Tóm tắt nhanh: · Trong một số sự cố sức khỏe trên sân pickleball, nạn nhân là nam giới tuổi trung niên. · Các chuyên gia y tế cho rằng đây là nhóm tuổi dễ có nguy cơ hoặc đã có bệnh nền (nhất là tim mạch, huyết áp). · Chơi thể thao không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh, nhưng việc vận động không phù hợp có thể làm bộc lộ những vấn đề sức khỏe có sẵn.

Điểm chung trong một số vụ việc gần đây

Ngày 21/6, một người đàn ông 51 tuổi ở Vũng Tàu đang chơi pickleball thì bỗng khuỵu xuống, bất tỉnh, sau đó không qua khỏi dù đã được lực lượng y tế sơ cứu, theo Tiền Phong.

Đây không phải là lần đầu tiên có người chơi pickleball gặp sự cố về sức khỏe ngay trên sân.

Theo trang Đại Biểu Nhân Dân, tháng 10/2024, một người đàn ông 39 tuổi ở Thanh Hóa chơi pickleball rồi lúc đang ngồi nghỉ uống nước thì gục xuống và không qua khỏi.



Tháng 12/2024, một người đàn ông 55 tuổi ở Hà Nội cũng bị đột quỵ khi mới chơi pickleball được 15 - 20 phút (sau đó đã được các bác sĩ điều trị ở viện).

Hồi tháng 5/2025, một người đàn ông 56 tuổi ở TP.HCM ngã quỵ khi đang chơi pickleball và sau đó tử vong, theo trang của Bệnh viện Thống Nhất.

Đây là video vụ việc gần nhất, nạn nhân là người đàn ông 51 tuổi ở Vũng Tàu:

Nguồn: TPO.

Trong một số vụ việc được báo chí phản ánh như trên, các nạn nhân đều là nam giới ở độ tuổi trung niên. Dù số trường hợp được đề cập còn hạn chế và chưa thể hiện xu hướng chung của những người chơi pickleball, nhưng điểm tương đồng này vẫn rất đáng chú ý.

Tại sao là nam giới ở tuổi trung niên?

Điểm tương đồng ở các sự cố sức khỏe khi chơi pickleball như trên không có nghĩa pickleball nguy hiểm hơn các môn thể thao khác, hay tất cả người trung niên (đặc biệt là nam giới) đều có nguy cơ cao.

Một vài người trong số các nạn nhân được nhắc ở trên có tiền sử bệnh huyết áp hoặc tim mạch. Đây có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến sự cố sức khỏe trên sân.

Mà xét trung bình thì nam giới tuổi trung niên bị đau tim nhiều hơn phụ nữ cùng độ tuổi, theo Trường Y ĐH Harvard (Mỹ). Lý do có thể liên quan đến thói quen hút thuốc, trạng thái căng thẳng kéo dài, hoặc do sự khác biệt về nội tiết.

Ngoài ra, nam giới tuổi trung niên cũng thường có huyết áp cao hơn phụ nữ cùng độ tuổi, theo bài nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA).

Trong những năm gần đây, pickleball là môn thể thao được nhiều người ưa thích. Ảnh minh họa: AAB.

Còn một điều nữa là một số nam giới tuổi trung niên không biết mình bị bệnh huyết áp hoặc tim mạch do không kiểm tra định kỳ. Một số người cũng có thể đánh giá thấp cường độ vận động của pickleball vì đây thường được xem là môn thể thao khá nhẹ.

Những yếu tố trên có thể góp phần làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố sức khỏe khi vận động ở một số nam giới tuổi trung niên.

Không phải vì sợ nguy cơ mà không chơi thể thao

Các bác sĩ đều khẳng định rằng việc vận động đều đặn, vừa sức vẫn là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Nhưng mỗi người đều nên lựa chọn các môn có cường độ phù hợp, tập ở thời điểm thích hợp trong ngày và phải khởi động kỹ theo hướng dẫn của người có chuyên môn hoặc kinh nghiệm trước khi tập…

Ngoài ra, những người có bệnh tim mạch, huyết áp và người trên 50 tuổi nên thận trọng hơn khi chơi thể thao, nhất là những môn có cường độ vận động tương đối cao; nên chọn những môn phù hợp với thể lực, có thể hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tham gia.

Khởi động kỹ là việc rất quan trọng trước khi chơi thể thao đối với bất kỳ độ tuổi nào. Ảnh minh họa: Physio Labs.

Trong khi chơi thể thao, nếu người chơi thấy đau ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn… thì cần dừng lại, nghỉ ngơi, thông báo cho những người xung quanh để được đưa tới cơ sở y tế nếu triệu chứng không giảm.