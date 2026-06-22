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Vì sao điều hòa chỉ hạ được đến 16 độ, đặt mức này có lạnh như mùa Đông không?

Thục Hân

HHTO - Phần lớn điều hòa dùng trong gia đình chỉ cho đặt nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C. Vì sao lại như vậy, và nếu đặt nhiệt độ ở mức này thì phòng có lạnh như mùa Đông không?

Tóm tắt nhanh:

· Mức nhiệt độ trên điều khiển điều hòa là nhiệt độ mục tiêu của phòng, không phải nhiệt độ của luồng gió thổi ra.

· Nhà sản xuất đặt nhiệt độ điều hòa không xuống dưới 16oC để bảo vệ máy móc và sức khỏe con người.

· Đặt 16oC không có nghĩa là phòng chắc chắn lạnh đến 16oC, và thực ra cũng không nên đặt mức đó.

Vào những ngày nắng nóng và khi bỗng cảm thấy… nhớ mùa Đông, nhiều người có thể nhìn chiếc điều khiển điều hòa và đặt câu hỏi: Vì sao không thể hạ xuống 15oC để có cảm giác của “không khí lạnh” như mùa Đông?

Mức 16oC trên điều hòa thật ra là gì?

Trước hết, con số trên cái điều khiển không phải là mức độ lạnh của không khí mà điều hòa thổi ra. Mà đó là mức nhiệt độ mục tiêu, theo công ty chuyên các dịch vụ điều hòa Bio-on Air.

Tức là, khi đặt điều hòa ở mức nhiệt độ nào đó là đang yêu cầu điều hòa tiếp tục làm mát phòng cho đến khi cảm biến cho rằng nhiệt độ phòng đã đạt khoảng nhiệt độ đó.

Người dùng thắc mắc vì sao điều hòa không cho đặt dưới 16 độ C
Thường thì nhiệt độ điều hòa ở gia đình không được đặt xuống dưới 16oC và ở ô tô là không dưới 18oC. Ảnh: CNBC TV18.

Vì sao không thể hạ nhiệt độ điều hòa thấp hơn nữa?

Điều hòa gia đình được thiết kế để làm mát căn phòng chứ không phải để làm lạnh như cái tủ lạnh. Và một trong những lý do chính khiến nhiệt độ điều hòa không thể được đặt thấp hơn 16oC là do giới hạn kỹ thuật của hệ thống.

Các nhà sản xuất đã đặt ra một giới hạn - thường là 16oC - để tạo sự thoải mái cho con người mà vẫn bảo vệ được các bộ phận bên trong máy, đảm bảo máy hoạt động ổn định.

Mà dù điều hòa cho phép đặt nhiệt độ dưới 16oC thì việc đó vẫn là không tốt cho sức khỏe trong hầu hết các môi trường.

Vào những ngày trời nóng như ở Việt Nam vào mùa Hè, thì việc để điều hòa trong nhà có nhiệt độ thấp như vậy có thể khiến phòng mất cân bằng về độ ẩm, con người dễ bị sốc nhiệt, bị các bệnh hô hấp…

bật điều hòa ở mức thấp nhất nhưng chưa chắc lạnh đến 16 độ C
Việc để điều hòa rất lạnh vừa hại máy, vừa hại sức khỏe. Ảnh minh họa: Logicool Air.

Đặt nhiệt độ điều hòa là 16oC thì phòng có lạnh như mùa Đông không?

Câu trả lời là chưa chắc.

Một phòng nhỏ, kín, ít có nắng chiếu vào thì có thể lạnh sâu khá nhanh. Nhưng với phòng rộng, đã hấp nhiệt cả ngày, có nhiều khe cửa hở, nhiều người trong phòng thì nhiệt độ thực tế có thể không bao giờ xuống đến 16oC. Điều hòa sẽ chỉ chạy miệt mài rất lâu mà vẫn chưa đạt mức hoạt động ổn định.

Muốn phòng mát nhanh hơn, nên làm gì?

Muốn phòng mát nhanh, nên đóng kín cửa phòng, đóng rèm, bật các quạt trong phòng và bật điều hòa ở mức 25 - 26oC. Khi phòng đã dịu mát, nên tăng nhiệt độ điều hòa lên mức dễ chịu (ví dụ 27 - 29oC) là vừa không nóng, vừa tiết kiệm điện.

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Thục Hân
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