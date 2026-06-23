Vì sao số 22 bỗng xuất hiện liên tục trong các phát biểu của Tổng thống Trump?

HHTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục nhắc đến con số 22 trong nhiều phát biểu khác nhau khiến nhiều người thắc mắc. Có gì đặc biệt ở con số 22 này?

Tóm tắt nhanh: · Tổng thống Trump gần đây liên tục nhắc đến con số 22 trong nhiều phát biểu khác nhau. · Hiện chưa có giải thích chính thức nào về ý nghĩa của con số này. · Có một số suy đoán trên các trang tin của Mỹ và mạng xã hội, rằng con số 22 có thể liên quan đến Tu chính án thứ 22; tuy nhiên, chưa có sự xác nhận nào.

Con số 22 bất ngờ xuất hiện thường xuyên trong các phát biểu của Tổng thống Trump

22 chuyên gia y tế, 22 nhà kinh tế học, 22 cái bồn phun nước, 22 giờ bay… Đó là một số trong nhiều lần mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến con số 22 trong thời gian gần đây.

Theo tờ The Independent, dường như Tổng thống Trump bỗng nhiên rất thích con số 22. Ông nói ông đã chứng minh 22 nhà kinh tế học giành giải Nobel là sai, gần đây đã gặp 22 chuyên gia y tế, theo NBC News.

Chưa hết, Tổng thống Trump cũng tỏ ra không hài lòng với tờ The New York Times (Thời báo New York) vì ​​đăng bài về thuốc kê đơn ở trang 22. Ông nói rằng một chuyến đi giả định đến châu Á sẽ cần 22 giờ bay và nhắc đến một bể bơi mà ông đã xây dựng cách đây 22 năm.

Thậm chí, có lần con số 22 còn được Tổng thống Trump sử dụng nhầm: Ông nói rằng Washington DC có 22 đài phun nước (dù thực tế chỉ có 18), theo trang AlterNet.

Gần đây Tổng thống Trump dường như ưa thích con số 22. Ảnh: Getty.

Có ai biết chính xác vì sao là số 22?

Điều thú vị là đến nay vẫn chưa ai chắc chắn vì sao Tổng thống Trump bỗng nhiên thích con số 22.

Nhiều trang tin ở Mỹ cũng thảo luận về điều này. Một số cho rằng con số 22 có liên quan đến Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, trong đó quy định không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống Mỹ nhiều hơn 2 nhiệm kỳ. Mà Tổng thống Trump thì vài lần “nửa đùa nửa thật” nói rằng ông sẽ tranh cử tiếp vào năm 2028 và có thể có nhiệm kỳ thứ ba.

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán chứ chưa có sự xác nhận nào từ Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump từng nói nửa đùa nửa thật về "nhiệm kỳ thứ ba". Ảnh: Alex Brandon/ AP.

Bí ẩn về những con số

Một số vị Tổng thống Mỹ khác cũng ưa thích hoặc tránh những con số nhất định, nhưng không chính thức giải thích lý do.

Chẳng hạn, Tổng thống Franklin Roosevelt đã rất không thích con số 13. Ông tránh đi đường dài vào ngày 13 của bất kỳ tháng nào và không bao giờ tổ chức tiệc tối với 13 khách, theo tạp chí Smithsonian.

Còn Tổng thống Woodrow Wilson lại được cho là rất thích số 13, thậm chí còn bỏ tên đệm để tên đầy đủ của ông có 13 chữ cái.