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Đời sống

Chàng trai triệu view gốc Việt gây sốt vì là "fan mọi nhà" tại World Cup 2026

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Anh chàng gốc Việt Jason Nguyen trở thành tâm điểm truyền thông khi cổ vũ cho tất cả các đội tuyển tham gia thi đấu tại Vòng Chung kết World Cup 2026.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026, một chàng trai gốc Việt đang bất ngờ chiếm sóng truyền thông theo cách vô cùng đặc biệt. Đó chính là Jason Nguyen, hay còn được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh JasonTheWeen.

Jason Nguyen cổ vũ cho các đội, mặc áo như người hâm mộ tại World Cup 2026. Nguồn: @jasontheween

Jason Nguyen trở thành hiện tượng gây sốt khi có màn cổ vũ hài hước tại World Cup 2026, khi công khai làm fan cho... tất cả các đội tuyển tham gia tranh tài. Trong video do chính bản thân đăng tải, chàng trai 22 tuổi đã có mặt tại khu vực cổ động viên của hàng loạt đội như Argentina, Anh, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha... Thậm chí, anh chàng còn chuẩn bị kỹ càng áo thun, vẽ mặt và các phụ kiện đi kèm để "hòa tan" cùng mọi người.

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Hình ảnh Jason Nguyen làm "fan mọi nhà" tại World Cup 2026 gây sốt.

Lối cổ vũ tinh nghịch, không thiên vị bất cứ ai nhưng lại tràn đầy năng lượng của Jason Nguyen mang đến làn gió mới, khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người dành lời khen cho chàng trai, nhận xét rằng đây là một ví dụ rõ rệt cho niềm đam mê bóng đá, không phân biệt dù bạn đến từ quốc gia nào hay thích ai. "Tôi có thể cùng thích Ronaldo và Messi mà, và anh chàng này đã chứng minh điều đó", một cư dân mạng bình luận.

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Jason Nguyen là nhà sáng tạo nội dung Gen Z nổi danh.

Thực chất, Jason Nguyen không phải cái tên xa lạ với những ai thường xuyên theo dõi cộng đồng sáng tạo nội dung, đặc biệt ở mảng "cày game" trên YouTube hoặc Twitch. Sinh năm 2004, Jason Nguyen là một YouTuber, streamer chuyên làm nội dung người Mỹ gốc Việt. Anh bắt đầu làm quen với lĩnh vực này từ năm 14 tuổi, và dần khẳng định tên tuổi từ năm 2021 qua các clip ngắn trên TikTok. Giai đoạn 2022 - 2023 đánh dấu sự bùng nổ của anh với các nội dung về trò chơi và chuỗi chương trình hẹn hò trực tuyến độc đáo.

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Jason Nguyen sở hữu những kênh cá nhân được hàng triệu người theo dõi.
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Anh chàng có niềm đam mê với bóng đá.

Jason Nguyen từng được đánh giá là một trong 50 streamer xuất sắc nhất thế giới bởi MrBeast, cũng như giành danh hiệu "Streamer bứt phá nhất" tại giải thưởng The Streamer Awards năm 2024.

Mặt khác, Jason còn có mối liên kết lớn với bóng đá. Anh là người gốc Việt đầu tiên được mời tham dự trận bóng từ thiện của Sidemen dành riêng cho nhà sáng tạo nội dung. Ngoài ra, Jason Nguyen còn tập tành làm nhạc, từng gây sốt với ca khúc mang tên Dep Gai (PV: Đẹp Gái) và góp mặt trong MV của Jason Wang.

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Dương Kiều (tổng hợp)
#World Cup 2026 #Jason Nguyen #YouTuber

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