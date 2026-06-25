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Đời sống

Hành khách cần lưu ý quy định mới từ ngày 1/7 về sạc dự phòng khi đi máy bay

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quy định mới liên quan đến việc vận chuyển sạc dự phòng trên các chuyến bay. Theo đó, từ ngày 1/7, hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng lên máy bay và phải tuân thủ hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Quy định cụ thể về dung lượng pin

Theo chỉ thị mới của Cục Hàng không Việt Nam, sạc dự phòng (power bank) chỉ được phép mang theo trong hành lý xách tay, tuyệt đối không được để trong hành lý ký gửi. Mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng trên chuyến bay. Quy định này được ban hành nhằm thực hiện các tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đối với việc vận chuyển pin lithium bằng đường hàng không.

Đối với sạc dự phòng sử dụng pin kim loại lithium, hàm lượng lithium không được vượt quá 2 gram. Trong khi đó, với các loại sạc dự phòng sử dụng pin lithium-ion phổ biến hiện nay, mức năng lượng định mức không được vượt quá 100 Wh.

Trường hợp thiết bị có dung lượng từ trên 100 Wh đến không quá 160 Wh, hành khách chỉ được mang theo khi đã được hãng hàng không chấp thuận trước.

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(Ảnh minh họa từ Internet)

Không được sạc các thiết bị điện tử bằng sạc dự phòng trên máy bay

Một trong những điểm đáng chú ý của quy định mới là hành khách không được sử dụng sạc dự phòng để nạp điện cho điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác trong suốt thời gian chuyến bay. Bên cạnh đó, hành khách cũng không được cắm sạc lại sạc dự phòng khi đang ở trên máy bay.

Bên cạnh đó, các thiết bị này phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để tổ bay có thể kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, các sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng biệt nhằm ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch.

Hành khách được khuyến cáo giữ nguyên bao bì của nhà sản xuất hoặc dán băng keo che kín các cực điện hở. Ngoài ra, mỗi thiết bị nên được đặt trong túi nhựa hoặc túi bảo vệ chuyên dụng trước khi mang lên máy bay.

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(Ảnh minh họa từ Internet)

Siết quản lý sau nhiều vụ cháy nổ liên quan đến pin lithium

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc tăng cường kiểm soát sạc dự phòng được thực hiện trong bối cảnh nhiều quốc gia và hãng hàng không trên thế giới liên tiếp ghi nhận các sự cố quá nhiệt, bốc khói, thậm chí cháy nổ liên quan đến pin lithium trên máy bay.

Để bảo đảm an toàn khai thác, cơ quan này yêu cầu các hãng hàng không chủ động thông báo, hướng dẫn hành khách về những quy định mới trước khi làm thủ tục và lên tàu bay, hạn chế các trường hợp vi phạm hoặc phát sinh vướng mắc tại sân bay.

Từ ngày 1/7, khi đi máy bay, hành khách cần nhớ 4 nguyên tắc quan trọng gồm: chỉ mang tối đa hai sạc dự phòng; không để sạc dự phòng trong hành lý ký gửi; không sử dụng sạc dự phòng để sạc thiết bị điện tử trên chuyến bay; đồng thời phải lấy thiết bị ra khỏi hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát trong suốt hành trình.

Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao an toàn hàng không trước nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị sử dụng pin lithium ngày càng phổ biến hiện nay.

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Linh Lê (tổng hợp)
#sạc dự phòng #quy định mới #máy bay #hàng không #an toàn hàng không #chính sách hành khách

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