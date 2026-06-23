Thực hư thông tin người không có vợ, chồng, con sẽ được nhận 2,8 triệu đồng/ tháng

HHTO - Những ngày gần đây, thông tin "người không có vợ, chồng, con sẽ được nhận từ 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1/2027" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây không phải chính sách áp dụng cho tất cả người độc thân trên cả nước mà chỉ dành cho một nhóm đối tượng rất cụ thể tại Hải Phòng.

Không phải cứ độc thân là được nhận tiền hỗ trợ

Nguồn gốc của thông tin trên xuất phát từ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND do HĐND TP Hải Phòng ban hành về chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nghị quyết này, một số người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên có thể được hưởng mức hỗ trợ từ 2,2 - 2,8 triệu đồng mỗi tháng từ năm 2027. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách, đây phải là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hoặc hộ thoát cận nghèo được cơ quan có thẩm quyền công nhận trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

Bên cạnh đó, người được hỗ trợ phải không có thu nhập hằng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hoặc các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước.

Những trường hợp được hưởng hỗ trợ

Đối với nhóm người cao tuổi, nghị quyết quy định hỗ trợ cho các trường hợp không có vợ, chồng, con; hoặc có vợ, chồng nhưng không có con.

Ngoài ra, những người có vợ, chồng, con nhưng thân nhân thuộc diện đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, đang được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, đang chấp hành án phạt tù, cai nghiện bắt buộc hoặc con còn nhỏ, đang đi học... cũng có thể thuộc diện được xem xét hỗ trợ.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Đáng chú ý, quy định "không có vợ, chồng, con" được hiểu khá rộng, bao gồm cả trường hợp đã ly hôn hoặc người thân đã qua đời, mất tích theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc không có vợ, chồng hoặc con chỉ là một trong nhiều điều kiện của chính sách, không phải cứ sống độc thân là đương nhiên được nhận tiền hỗ trợ.

Mức hỗ trợ từ năm 2027 lên tới 2,8 triệu đồng/tháng

Theo nghị quyết, từ năm 2027 đến năm 2030, mức hỗ trợ được xác định theo chuẩn nghèo đa chiều mới. Đối với khu vực thành thị (phường), mức hỗ trợ là 2,8 triệu đồng/người/tháng. Đối với khu vực nông thôn (xã và đặc khu), mức hỗ trợ là 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2026, mức hỗ trợ thấp hơn, lần lượt là 2 triệu đồng/tháng tại khu vực thành thị và 1,5 triệu đồng/tháng tại khu vực nông thôn. Chính sách được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Chỉ áp dụng tại Hải Phòng

Điểm quan trọng nhất cần lưu ý là Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND là văn bản do HĐND thành phố Hải Phòng ban hành và chỉ áp dụng đối với các đối tượng đủ điều kiện trên địa bàn thành phố.

Do đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng "người không có vợ, chồng, con trên cả nước sẽ được nhận từ 2,2 đến 2,8 triệu đồng/tháng từ năm 2027" là chưa đầy đủ.

Thực tế, đây là chính sách an sinh xã hội đặc thù của Hải Phòng dành cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hoặc hộ thoát cận nghèo, không có thu nhập và đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định.

Nói cách khác, không phải người độc thân nào cũng được nhận khoản hỗ trợ này. Đối tượng thụ hưởng là nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện cần được hỗ trợ để bảo đảm mức sống tối thiểu theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.