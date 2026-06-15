iPhone 18 Pro lộ diện phiên bản màu Dark Cherry, Apple sắp có "bom tấn" mới?

HHTO - Chỉ còn vài tháng trước thời điểm được cho là Apple sẽ ra mắt thế hệ iPhone mới, những thông tin rò rỉ liên quan đến iPhone 18 bắt đầu xuất hiện dày đặc. Đáng chú ý nhất là tùy chọn màu sắc hoàn toàn mới mang tên Dark Cherry - tông đỏ rượu vang đậm được đánh giá là sang trọng, khác biệt so với những màu sắc Apple từng giới thiệu trên dòng iPhone Pro.

Dark Cherry gây sốt ngay từ những hình ảnh đầu tiên

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng được nhiều trang công nghệ quốc tế dẫn lại, Apple đang thử nghiệm một màu sắc mới cho iPhone 18 Pro với tên gọi Dark Cherry. Đây là gam màu đỏ anh đào pha sắc tím nhẹ, mang cảm giác gần giống màu rượu vang đậm thay vì đỏ tươi truyền thống.

Những hình ảnh dựng dựa trên thông tin rò rỉ cho thấy Dark Cherry có khả năng thay đổi sắc độ tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng. Khi nhìn trực diện, thiết bị mang màu đỏ sẫm khá trầm, nhưng dưới ánh sáng mạnh lại ánh lên sắc tím nhẹ, tạo cảm giác cao cấp tương tự các dòng xe sang hoặc đồng hồ cao cấp.

Giới công nghệ nhận định đây có thể là một trong những màu sắc táo bạo nhất từng xuất hiện trên dòng iPhone Pro. Nếu được thương mại hóa, Dark Cherry sẽ giúp Apple tạo điểm nhấn khác biệt so với các gam màu trung tính vốn thống trị dòng Pro trong nhiều năm qua.

Có thể thay thế màu sắc nổi bật của thế hệ trước

Một số nguồn tin cho rằng Dark Cherry được phát triển để thay thế màu Cosmic Orange trên thế hệ iPhone Pro tiền nhiệm. Trong khi Cosmic Orange mang phong cách trẻ trung và nổi bật, Dark Cherry hướng tới vẻ sang trọng, trưởng thành hơn nhưng vẫn đủ khác biệt để thu hút người dùng.

Bên cạnh Dark Cherry, Apple được cho là đang thử nghiệm thêm các màu Silver, Dark Gray và Light Blue cho dòng iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, danh sách màu sắc cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước khi máy bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Việc liên tục làm mới màu sắc đã trở thành một trong những chiến lược quen thuộc của Apple nhằm tạo sức hút cho mỗi thế hệ iPhone mới. Dù những nâng cấp về phần cứng có thể không quá khác biệt qua từng năm, một màu sắc mới lạ vẫn đủ để khiến nhiều người dùng cân nhắc nâng cấp thiết bị.

Người dùng chờ xác nhận từ Apple

Dù đang nhận được nhiều sự quan tâm, Dark Cherry hiện vẫn chỉ xuất hiện dưới dạng thông tin rò rỉ và các bản dựng không chính thức. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào liên quan đến màu sắc của iPhone 18 Pro.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng những nguyên mẫu được thử nghiệm trong giai đoạn phát triển không phải lúc nào cũng xuất hiện trên sản phẩm thương mại. Trong quá khứ, nhiều màu sắc từng bị rò rỉ nhưng cuối cùng không được Apple đưa lên phiên bản bán ra thị trường.

Theo thông lệ hằng năm, Apple được kỳ vọng sẽ giới thiệu dòng iPhone 18 vào tháng 9/2026. Từ nay đến thời điểm ra mắt, nhiều thông tin mới về thiết kế, cấu hình và màu sắc của thiết bị dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện.

Dẫu vậy, chỉ riêng sự xuất hiện của Dark Cherry cũng đủ khiến cộng đồng yêu công nghệ bàn tán. Nếu Apple thực sự lựa chọn gam màu này cho iPhone 18 Pro, đây nhiều khả năng sẽ là một trong những phiên bản được săn đón nhất ngay khi sản phẩm chính thức lên kệ.