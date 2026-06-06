iPhone 18 Pro Max lộ dung lượng pin: Mức tăng chưa tới 2%, thấp hơn kỳ vọng

HHTO - Những thông tin rò rỉ mới nhất về dòng iPhone 18 Pro cho thấy Apple có thể chỉ nâng cấp rất nhẹ về dung lượng pin so với thế hệ trước. Trong bối cảnh nhiều smartphone Android đang tiến tới mốc pin 6.000 - 7.000 mAh, mức tăng này được cho là thấp hơn kỳ vọng của không ít người dùng.

Theo thông tin được chia sẻ bởi leaker Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo và được trang công nghệ MacRumors dẫn lại, Apple đang thử nghiệm các nguyên mẫu iPhone 18 Pro với dung lượng pin nhỉnh hơn đôi chút so với thế hệ hiện tại.

Dung lượng pin chỉ tăng vài chục mAh

Cụ thể, iPhone 18 Pro phiên bản sử dụng khay SIM vật lý được cho là sở hữu viên pin khoảng 4.056 mAh. Trong khi đó, phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM có thể được trang bị pin 4.288 mAh.

Nếu so sánh với các thông số được tiết lộ của iPhone 17 Pro, mức tăng này khá khiêm tốn. Phiên bản dùng SIM vật lý chỉ tăng thêm khoảng 68 mAh, còn bản eSIM tăng khoảng 36 mAh. Tính theo tỷ lệ, mức nâng cấp tương ứng chỉ khoảng 1,7% và 0,8%.

Con số này khiến nhiều người bất ngờ bởi những năm gần đây, không ít nhà sản xuất Android liên tục nâng dung lượng pin lên mức 6.000 mAh, thậm chí 7.000 mAh trên các mẫu smartphone cao cấp.

Tuy nhiên, Apple vốn không phải là hãng thường xuyên chạy đua về dung lượng pin. Thay vào đó, công ty tập trung vào khả năng tối ưu phần cứng, phần mềm và hiệu suất năng lượng của bộ vi xử lý để kéo dài thời gian sử dụng thực tế.

Apple đặt cược vào chip 2nm thay vì pin lớn hơn?

Theo giới phân tích, điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ iPhone 18 có thể không nằm ở viên pin mà ở bộ xử lý A20 Pro.

Con chip mới được cho là sẽ sử dụng tiến trình 2nm của TSMC, mang lại hiệu suất cao hơn đồng thời tiết kiệm điện năng tốt hơn so với thế hệ trước. Nhờ đó, Apple có thể cải thiện thời lượng sử dụng mà không cần tăng mạnh dung lượng pin.

Một số nguồn tin cũng cho biết iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị viên pin trên 5.000 mAh, đánh dấu lần đầu tiên một mẫu iPhone vượt qua cột mốc này. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là mẫu iPhone có dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay.

Dù vậy, toàn bộ những thông số nói trên hiện mới dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận. Dòng iPhone 18 được dự đoán sẽ ra mắt vào mùa Thu năm nay nếu hãng tiếp tục duy trì lịch trình giới thiệu sản phẩm thường niên.