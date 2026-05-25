Hàng loạt tài khoản Instagram bị khóa sau khi nhận tin nhắn lạ, chuyện gì xảy ra?

HHTO - Không ít người dùng Instagram tại Việt Nam, đặc biệt là các chủ shop online, đang rơi vào tình trạng mất tài khoản sau khi nhận được những tin nhắn bất thường từ các tài khoản lạ. Điều khiến nhiều người dùng lo lắng là ngay cả những tài khoản có lượng theo dõi lớn hay người nổi tiếng cũng không nằm ngoài “làn sóng” này.

Chiêu trò khiến nhiều tài khoản bị AI quét tự động

Mới đây, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng "cầu cứu" vì tài khoản Instagram bất ngờ bị checkpoint, đình chỉ hoặc khóa vĩnh viễn. Điểm chung của nhiều trường hợp là trước đó họ đều nhận được tin nhắn lạ từ các tài khoản không rõ danh tính.

Theo chia sẻ của cộng đồng người dùng, các tài khoản này thường sử dụng avatar “ảo”, ít bài đăng và nhắn nội dung bằng tiếng nước ngoài, phổ biến là tiếng Nhật. Nội dung tin nhắn thường liên quan đến các chủ đề nhạy cảm như mại dâm hoặc nội dung người lớn. Sau khi người nhận được tin nhắn trả lời hoặc chỉ đơn giản là accept đoạn chat, tài khoản bắt đầu gặp sự cố. Có trường hợp bị khóa chỉ vài phút sau đó.

Một số người dùng nhận định đây có thể là hình thức lợi dụng cơ chế kiểm duyệt tự động bằng AI của Instagram. Kẻ xấu sẽ gửi nội dung nhạy cảm vào inbox, sau đó thực hiện report hàng loạt để hệ thống AI tự động gắn cờ vi phạm đối với tài khoản của nạn nhân. Do quá trình xét duyệt ban đầu chủ yếu dựa trên hệ thống tự động, nhiều tài khoản dù không đăng tải nội dung vi phạm vẫn bị checkpoint hoặc đình chỉ hoạt động.

Đáng chú ý, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là các tài khoản bán hàng trên Instagram. Với những shop online đã xây dựng lượng khách quen và follow lớn trong thời gian dài, việc mất tài khoản đồng nghĩa mất luôn kênh kinh doanh chính.

Không ít người vì quá hoảng loạn đã tiếp tục trở thành nạn nhân của các chiêu lừa “cứu tài khoản”. Trên các bài đăng cầu cứu thường xuất hiện nhiều bình luận nhận mở khóa Instagram “giá rẻ”, yêu cầu cung cấp mật khẩu, email hoặc mã OTP. Một người dùng chia sẻ: “Lúc bị khóa tài khoản mình cuống quá, ai nhắn nói giúp được cũng tin. Sau mới biết là bị lừa đảo tiếp”.

Ngay cả người nổi tiếng cũng trở thành nạn nhân

Sự việc càng thu hút chú ý khi rapper Wxrdie cũng từng chia sẻ về việc mất tài khoản Instagram shop bán hàng của mình.

Thông tin này khiến nhiều người dùng càng thêm lo lắng bởi ngay cả tài khoản có độ nhận diện cao, lượng theo dõi lớn vẫn có thể trở thành mục tiêu của các đợt report hoặc khai thác lỗ hổng kiểm duyệt.

Trên TikTok và Threads, nhiều creator, chủ local brand hay KOL cũng liên tục cảnh báo nhau về việc không phản hồi các tin nhắn lạ có nội dung nhạy cảm, đặc biệt từ tài khoản nước ngoài.

Người dùng cần làm gì để tránh mất tài khoản?

Theo kinh nghiệm được cộng đồng người dùng Instagram chia sẻ, các tài khoản cá nhân đã xác minh danh tính đầy đủ thường có khả năng kháng nghị thành công cao hơn. Trong khi đó, tài khoản shop hoặc tài khoản thiếu thông tin bảo mật dễ bị treo kéo dài.

Người dùng được khuyến cáo: - Không phản hồi hoặc accept các tin nhắn có nội dung nhạy cảm từ tài khoản lạ. - Bật xác thực hai lớp cho Instagram và email liên kết. - Không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai. - Nếu đã gửi kháng nghị, nên chờ phản hồi chính thức từ Instagram thay vì tìm đến các dịch vụ “mở khóa nhanh”.

Hiện Instagram chưa đưa ra thông báo chính thức về làn sóng khóa tài khoản này. Tuy nhiên, nhiều người dùng đang kêu gọi nền tảng sớm cải thiện cơ chế kiểm duyệt tự động để hạn chế tình trạng khóa nhầm tài khoản, đặc biệt với các shop online đang phụ thuộc hoàn toàn vào mạng xã hội để kinh doanh.