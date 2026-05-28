Vì sao nhiều người thường che biển số xe khi đăng ảnh, video lên mạng xã hội?

HHTO - Chỉ một thao tác nhỏ như làm mờ hoặc che biển số xe trước khi đăng ảnh, video lên mạng xã hội đang dần trở thành thói quen của nhiều người. Từ các TikToker, reviewer xe, người nổi tiếng cho đến người dùng bình thường đều lựa chọn “ẩn” biển số trước khi công khai hình ảnh phương tiện cá nhân.

Lo ngại bị khai thác thông tin cá nhân

Dù biển số xe không phải “bí mật tuyệt đối”, vì ai đi ngoài đường cũng có thể nhìn thấy, nhưng khi đưa lên Internet thì mức độ lan truyền và khả năng khai thác dữ liệu sẽ là vấn đề đáng lưu ý, việc để lộ biển số xe trên mạng xã hội có thể kéo theo không ít rủi ro về quyền riêng tư và an toàn cá nhân.

Trong thời đại dữ liệu số, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành “manh mối” để người khác truy vết thông tin. Nhiều người lo ngại rằng biển số xe có thể bị sử dụng để dò tìm thông tin chủ phương tiện thông qua các nguồn dữ liệu rò rỉ hoặc các hội nhóm chia sẻ thông tin trên mạng.

Từ một biển số xe, kẻ xấu có thể ghép nối với hình ảnh, địa điểm check-in, tài khoản mạng xã hội để xác định nơi ở, nơi làm việc hoặc thói quen di chuyển của chủ xe.

Đặc biệt với những người thường xuyên đăng video trước cửa nhà, khu chung cư hay trường học của con cái, nguy cơ bị theo dõi càng khiến họ cẩn trọng hơn khi công khai biển số.

Tránh bị mạo danh, dựng chuyện

Không ít trường hợp biển số xe bị sử dụng vào mục đích xấu như dựng chuyện va chạm giao thông, đăng bài “bóc phốt”, giả mạo chủ xe để lừa đảo hoặc câu tương tác trên mạng xã hội.

Một số đối tượng còn sử dụng hình ảnh xe có biển số rõ ràng để tạo tài khoản giả mạo shipper, tài xế công nghệ hoặc nhắn tin tống tiền, đe dọa.

(Ảnh minh hoạ: ChatGPT)

Với những chủ xe sang hoặc xe có giá trị lớn, việc để lộ biển số cũng có thể khiến họ trở thành mục tiêu bị chú ý quá mức.

Trong nhiều vụ việc gây tranh cãi khi tham gia giao thông, cư dân mạng thường có xu hướng “truy biển số” để tìm thông tin chủ xe. Chỉ từ một đoạn clip ngắn, thông tin cá nhân của người liên quan có thể bị lan truyền rộng rãi, kéo theo những bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Vì vậy, nhiều người chọn che biển số như một cách hạn chế rủi ro nếu video hoặc hình ảnh bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng.

Lộ biển số xe có thực sự đáng lo ngại?

Bản thân biển số xe không phải là thông tin tuyệt mật vì đây là dữ liệu công khai khi phương tiện lưu thông ngoài đường. Người khác nhìn thấy biển số xe không đồng nghĩa với việc họ có thể ngay lập tức biết toàn bộ thông tin cá nhân của chủ phương tiện.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc khi biển số xe được đưa lên mạng. Một hình ảnh đăng công khai có thể bị lưu lại, chia sẻ, chỉnh sửa hoặc khai thác theo nhiều cách khác nhau mà chủ nhân khó kiểm soát.

Chính vì vậy, việc che biển số xe hiện được xem như một biện pháp bảo vệ quyền riêng tư phổ biến trên mạng xã hội, tương tự việc che số điện thoại, địa chỉ nhà hay thông tin cá nhân trong ảnh chụp màn hình.

Dù không bắt buộc, thói quen này phản ánh tâm lý ngày càng thận trọng của người dùng Internet trước nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân trong thời đại số.