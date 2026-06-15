Sắp tới, dắt chó ra đường không đeo rọ mõm, chủ nhân sẽ bị phạt tới 2 triệu đồng

HHTO - Sắp tới, hành vi thả rông chó tại nơi công cộng mà không có người dắt sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với quy định hiện hành.

Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi thả rông chó

Theo Nghị định 204/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 11/6, có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây, người nuôi chó để vật nuôi đi lại tại nơi công cộng mà không có người dắt, không đeo rọ mõm sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

So với quy định trước đây, mức xử phạt này đã tăng đáng kể. Cụ thể, theo quy định hiện hành, hành vi thả rông chó chỉ bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng. Như vậy, mức phạt mới tăng thêm từ 400.000 đồng đến 1,2 triệu đồng tùy từng trường hợp.

Việc tăng chế tài được cho là nhằm nâng cao ý thức của người nuôi thú cưng, hạn chế các nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng chó thả rông gây tai nạn giao thông hoặc tấn công người dân vẫn xảy ra ở nhiều địa phương.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Không tiêm vaccine dại cũng bị xử phạt

Nghị định mới cũng siết chặt trách nhiệm của chủ vật nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, người nuôi động vật không thực hiện tiêm vaccine hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác sẽ bị phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Riêng hành vi không tiêm phòng vaccine dại cho động vật có thể bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, người không thực hiện việc cách ly, chăm sóc hoặc chữa bệnh đối với động vật mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh sẽ bị phạt tới 1,5 triệu đồng.

Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y bị xử lý nghiêm

Nghị định cũng quy định mức xử phạt cao đối với các hành vi có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Cụ thể, hành vi vứt xác động vật mắc bệnh hoặc sản phẩm của động vật mắc bệnh ra nơi công cộng; buôn bán động vật mắc bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt từ 5 đến 6 triệu đồng.

Người sử dụng thuốc thú y không có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc hết hạn sử dụng hoặc sử dụng nguyên liệu thuốc không đúng quy định sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi không tiêu hủy hoặc tiêu hủy không đúng quy định đối với động vật mắc bệnh, chết hoặc sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc diện bắt buộc phải tiêu hủy.

Đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn, người vận chuyển trái phép động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ra khỏi vùng dịch có thể bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Chợ buôn bán động vật không bảo đảm điều kiện cũng bị xử phạt

Nghị định 204 cũng quy định xử phạt từ 4 đến 5 triệu đồng đối với các hành vi kinh doanh động vật tại chợ nhưng không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Các vi phạm bao gồm không bố trí khu vực riêng cho từng loài động vật, sử dụng nguồn nước hoặc thiết bị không đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y, không thực hiện khử trùng tiêu độc hoặc không thu gom, xử lý chất thải đúng quy định.

Đáng chú ý, đối với tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm, mức tiền phạt sẽ gấp đôi so với mức áp dụng cho cá nhân.

Nghị định 204/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2026. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi, nuôi thú cưng và phòng chống dịch bệnh động vật trong cộng đồng.