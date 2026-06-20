Thị trường Việt Nam đứng hạng 2 trên toàn thế giới về lượt tải game di động

Theo dữ liệu mới nhất từ Sensor Tower, thị trường gaming ghi nhận những số liệu bùng nổ, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam là thị trường đứng đầu về lượt tải game di động ở khu vực này, và đứng hạng 2 trên toàn thế giới. Mặt khác về khía cạnh giao dịch trong ứng dụng, Singapore là thị trường có thứ hạng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, và xếp thứ 4 toàn cầu.

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về lượt tải game di động năm 2025. Theo: Sensor Tower

Theo Báo cáo về trò chơi điện tử năm 2026, quy mô của ngành dự kiến sẽ chạm mốc 350 tỷ USD vào năm 2030. Nhu cầu giải trí của người dùng ngày một tăng cao khi có tới 55% game thủ được khảo sát xác nhận rằng thời lượng chơi game của họ đã tăng mạnh trong nửa cuối năm 2025. Việc người dùng sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ nạp và mua sắm đang biến khu vực này thành "mỏ vàng" cho các nhà phát hành.

Về con số tổng, thế giới trò chơi trong năm 2025 chứng kiến 149 tỷ lượt tải xuống và mang về 167 tỷ USD doanh thu từ các giao dịch trong ứng dụng. Ngoài trò chơi ra thì phim ngắn cũng là một loại hình giải trí di động có tốc độ phát triển thần tốc . Đông Nam Á hiện đang dẫn đầu xu hướng toàn cầu khi đóng góp tới 32% tổng lượt tải và đạt mức tăng trưởng kỷ lục 220% .

Mảng phim ngắn được TikTok đẩy mạnh tại thị trường Việt Nam.

Để giúp các doanh nghiệp bắt kịp làn sóng này, TikTok đã giới thiệu một hệ sinh thái mới, tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tự động hóa vận hành quảng cáo, mang lại nhiều cơ hội bứt phá cho thị trường Đông Nam Á . Theo đó, TikTok bắt đầu cho phép người dùng khám phá, theo dõi, trải nghiệm game và thanh toán trực tiếp các chuỗi tập phim ngắn ngay trên mục Dành cho bạn mà không cần phải thoát ứng dụng .