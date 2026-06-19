iPhone 18 có nguy cơ lỡ hẹn trong năm 2026, Apple chuẩn bị thay đổi chưa từng có

HHTO - Nếu các tin đồn mới nhất trở thành sự thật, Apple sẽ lần đầu tiên thay đổi cách ra mắt iPhone sau gần hai thập kỷ. Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể không được chứng kiến sự xuất hiện của iPhone 18 bản tiêu chuẩn trong năm 2026 như thường lệ.

iPhone 18 tiêu chuẩn có thể phải chờ đến năm 2027

Các nguồn tin rò rỉ cho biết những mẫu máy cao cấp như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vẫn được dự kiến trình làng vào mùa Thu năm 2026. Trong khi đó, iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn cùng các mẫu máy thuộc phân khúc thấp hơn có thể bị lùi sang đầu năm 2027.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất trong chiến lược sản phẩm của Apple kể từ khi iPhone ra đời.

Thông tin trên khiến nhiều người dùng bất ngờ bởi từ trước đến nay, Apple thường giới thiệu toàn bộ thế hệ iPhone mới cùng lúc vào tháng 9 hằng năm. Ngay cả khi số lượng phiên bản ngày càng tăng, hãng vẫn duy trì mô hình ra mắt tập trung.

Vì sao Apple muốn thay đổi?

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc danh mục iPhone đang ngày càng mở rộng. Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn và Pro truyền thống, Apple được cho là đang chuẩn bị bổ sung thêm nhiều dòng sản phẩm mới như iPhone Air siêu mỏng hay mẫu iPhone gập đầu tiên.

Việc tung ra quá nhiều thiết bị cùng thời điểm có thể khiến các sản phẩm cạnh tranh sự chú ý lẫn nhau, đồng thời tạo áp lực lớn lên chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất.

Bằng cách chia nhỏ các đợt ra mắt, Apple có thể kéo dài hiệu ứng truyền thông trong năm, đồng thời dành nhiều nguồn lực hơn cho từng dòng sản phẩm.

Đặc biệt, nếu iPhone màn hình gập thực sự xuất hiện vào năm 2026, đây nhiều khả năng sẽ là sản phẩm được Apple ưu tiên quảng bá mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Những ai đang chờ iPhone 18 cần lưu ý điều gì?

Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là những thông tin rò rỉ và Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin có độ chính xác cao trong quá khứ đều cho rằng Apple đang nghiêm túc xem xét kế hoạch này.

Điều đó có nghĩa là người dùng vẫn sẽ được chứng kiến những chiếc iPhone mang thương hiệu "iPhone 18" trong năm 2026, nhưng chủ yếu là các phiên bản cao cấp.

Trong khi đó, những người đang chờ đợi phiên bản tiêu chuẩn với mức giá dễ tiếp cận hơn có thể phải kiên nhẫn thêm vài tháng và đợi đến năm 2027 mới có cơ hội sở hữu thiết bị mới.

Nếu được áp dụng, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong chiến lược kinh doanh của Apple, đồng thời có thể thay đổi hoàn toàn cách người dùng theo dõi và chờ đợi mỗi mùa iPhone mới trong tương lai.