750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên sẽ được hỗ trợ trong 5 năm tới

HHTO - Hỗ trợ ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được đưa ra thị trường là một trong những chỉ tiêu đáng chú ý được đề ra trong dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mục tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để giới trẻ mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục là trọng tâm của công tác Đoàn

Trong những năm gần đây, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những lĩnh vực được tổ chức Đoàn đặc biệt quan tâm. Nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được triển khai trên phạm vi cả nước, từ đào tạo kỹ năng, kết nối chuyên gia đến hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và thị trường.

Theo dự thảo các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được đưa ra thị trường. Đây được xem là bước tiến mới, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thanh niên trên hành trình biến ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị thực tiễn.

Đồng chí Phan Thế Công - Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai (thứ hai từ phải qua) và đồng chí Nguyễn Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường (thứ hai từ trái qua) thăm và tặng quà gương thanh niên khởi nghiệp. (Ảnh: Tuổi trẻ Đồng Nai)

Không chỉ là ý tưởng trên giấy

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không đơn thuần là thành lập doanh nghiệp mới mà còn là quá trình ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh mới hoặc các giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề của xã hội.

Thực tế cho thấy nhiều dự án của thanh niên hiện nay đang tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục số, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, công nghệ môi trường hay các sản phẩm phục vụ chuyển đổi số.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của nhiều bạn trẻ vẫn là nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và khả năng tiếp cận thị trường. Vì vậy, việc có thêm các cơ chế hỗ trợ từ tổ chức Đoàn được kỳ vọng sẽ giúp các dự án vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu để phát triển bền vững.

Phạm Chí Nhu (sinh 1991) - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp, hiện là CEO của Coolmate, đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang với doanh thu năm 2025 gần 1.000 tỷ đồng.

Cơ hội lớn cho thế hệ start-up trẻ

Cùng với mục tiêu hỗ trợ 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự thảo nhiệm kỳ mới cũng nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều hoạt động như các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, diễn đàn khởi nghiệp, chương trình kết nối đầu tư hay mạng lưới cố vấn khởi nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các bạn trẻ phát triển năng lực sáng tạo.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thanh niên được xem là lực lượng tiên phong, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ mới và những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động vươn lên phát triển kinh tế trên chính quê hương mình, đồng chí Ngô Thái Học - Phó Bí thư Chi đoàn Trường TH&THCS Lương Thế Vinh là một trong những gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp tại phường Chơn Thành (TP Đồng Nai).

Khát vọng làm chủ tương lai

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra vào ngày 24-25/6/2026 với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu đại diện cho 21,6 triệu thanh niên trên cả nước.

Một trong những định hướng lớn của nhiệm kỳ mới là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có tri thức, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế. Việc đặt mục tiêu hỗ trợ 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ mang ý nghĩa về mặt số lượng mà còn thể hiện kỳ vọng vào sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Nếu được triển khai hiệu quả, những dự án khởi nghiệp của thanh niên sẽ không chỉ tạo ra cơ hội việc làm, giá trị kinh tế mà còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.