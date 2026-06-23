Hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Hoa khôi, nam vương, sinh viên xuất sắc cùng hiến kế cho Đại hội Đoàn XIII

SVO - Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu đã gửi gắm những đề xuất tâm huyết về chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện tri thức và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trẻ, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế.

Trước sự kiện quan trọng của tuổi trẻ cả nước, nhiều sinh viên, gương mặt trẻ tiêu biểu đã gửi gắm những kỳ vọng và hiến kế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Bùi Lan Anh - Hoa khôi Sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) năm 2025 cho rằng, thanh niên ngày nay không chỉ là lực lượng kế cận mà đang trực tiếp tham gia kiến tạo đất nước.

Bùi Lan Anh - Hoa khôi Sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

Nữ sinh kỳ vọng, Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong mỗi bạn trẻ.

"Mình mong tổ chức Đoàn tiếp tục mở rộng cơ hội để thanh niên được học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng. Khi được trao cơ hội và tạo điều kiện phát triển, người trẻ sẽ có thêm động lực để đóng góp nhiều hơn cho xã hội", Lan Anh chia sẻ.

Lê Hoài Nam – ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư năm 2025, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV đề xuất, xây dựng nền tảng số "Hồ sơ cống hiến và phát triển thanh niên" trên quy mô toàn quốc.

Lê Hoài Nam – ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư năm 2025, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV.

Theo Nam, hệ thống này sẽ ghi nhận toàn bộ quá trình tham gia hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cộng đồng, hội nhập quốc tế và các chương trình đào tạo kỹ năng của đoàn viên, thanh niên.

"Đây sẽ là công cụ giúp thanh niên nhìn thấy hành trình trưởng thành của mình, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp, tổ chức xã hội đánh giá đúng hơn những giá trị mà người trẻ đã đóng góp cho cộng đồng", Nam nói.

Nam cho rằng, việc chuẩn hóa dữ liệu về quá trình cống hiến sẽ góp phần chuyển dịch cách đánh giá thanh niên từ nặng về bằng cấp sang coi trọng năng lực thực tiễn, trách nhiệm xã hội và khả năng đóng góp.

Ở góc độ khác, Nguyễn Quang Huy - Nam vương cuộc thi Tài sắc Nhân văn cho rằng, tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ vai trò tổ chức hoạt động sang vai trò kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên.

Nguyễn Quang Huy - Nam vương cuộc thi Tài sắc Nhân văn.

Xuất phát từ thực tế nhiều bạn trẻ đang đối mặt với áp lực học tập, việc làm, khởi nghiệp và sức khỏe tinh thần, Huy đề xuất triển khai mô hình "Thanh niên đồng hành - Kết nối nguồn lực cộng đồng".

Theo đó, Đoàn sẽ đóng vai trò cầu nối giữa thanh niên với các nguồn lực từ doanh nghiệp, chuyên gia, cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội.

"Mỗi thanh niên là một chủ thể phát triển, mỗi tổ chức Đoàn là một điểm tựa kết nối nguồn lực. Khi các nguồn lực được tập hợp và phát huy hiệu quả, thanh niên sẽ có thêm cơ hội vượt qua khó khăn, phát triển bản thân và cống hiến cho xã hội", Huy nhấn mạnh.

Đối với phong trào thanh niên tình nguyện, Nguyễn Ngọc Tú Quyên - Hoa khôi cuộc thi Tài sắc Nhân văn cho rằng, cần có bước chuyển từ tình nguyện chủ yếu dựa trên sức lao động sang phát huy nhiều hơn hàm lượng tri thức của người trẻ.

Nguyễn Ngọc Tú Quyên - Hoa khôi cuộc thi Tài sắc Nhân văn.

Từ thực tiễn hoạt động sinh viên, Tú Quyên đề xuất xây dựng và hệ thống hóa mô hình "Tình nguyện tri thức", trong đó đoàn viên, sinh viên trực tiếp sử dụng chuyên môn đang được đào tạo để giải quyết các bài toán của cộng đồng.

Nữ sinh cho rằng, tổ chức Đoàn có thể đóng vai trò kết nối giữa nhu cầu thực tế của địa phương với thế mạnh chuyên môn của các trường đại học, đồng thời hình thành các đội hình tình nguyện chuyên môn hóa dưới sự hướng dẫn của giảng viên và chuyên gia.

"Quá trình tình nguyện không chỉ mang tri thức đến với cộng đồng mà còn trở thành môi trường thực hành để sinh viên rèn luyện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn", Tú Quyên bày tỏ.

Là sinh viên đoạt Giải thưởng Bài báo xuất sắc nhất tại Hội nghị quốc tế về Kinh tế số và Đổi mới sáng tạo Công nghệ tài chính (DeFi 2025), Phạm Xuân Trung đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong thanh niên.

Phạm Xuân Trung - Giải thưởng Bài báo xuất sắc nhất tại Hội nghị quốc tế về Kinh tế số và Đổi mới sáng tạo Công nghệ tài chính (DeFi 2025).

Trung cho rằng, tuổi trẻ Việt Nam đang sở hữu nhiều tiềm năng nghiên cứu, sáng tạo nhưng vẫn cần thêm các cơ chế hỗ trợ để biến ý tưởng thành sản phẩm và giá trị thực tiễn.

Nam sinh kỳ vọng, Đại hội Đoàn XIII sẽ thúc đẩy nhiều chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, quỹ sáng tạo trẻ, diễn đàn học thuật quy mô lớn và các hoạt động kết nối giữa sinh viên với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Trung mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong việc tiếp cận các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ sinh học và phát triển bền vững.

"Thanh niên cần được tạo điều kiện để làm chủ khoa học công nghệ, phát huy năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đây chính là nền tảng để thế hệ trẻ đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới", Trung chia sẻ.