Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội kỳ vọng thanh niên lan tỏa văn hóa Việt bằng công nghệ số

SVO - Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chị Vũ Thị Ngọc - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội, bày tỏ kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đồng hành cùng thanh niên gìn giữ, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Theo chị Ngọc, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm mà cần trở thành niềm tự hào, ý thức và động lực hành động của mỗi người trẻ.

"Tôi mong rằng, tổ chức Đoàn sẽ tạo thêm nhiều không gian, sân chơi và hoạt động để thanh niên tham gia gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với xu hướng của thời đại", chị Ngọc chia sẻ.

Chị Vũ Thị Ngọc - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội cho rằng, thanh niên ngày nay không chỉ là người tiếp nhận văn hóa mà cần trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa văn hóa. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, truyền thông, các dự án cộng đồng hay nội dung số, người trẻ hoàn toàn có thể kể những câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi và hấp dẫn hơn với công chúng.

Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số đang mở ra nhiều cơ hội mới trong việc số hóa di sản, sáng tạo nội dung và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

"Tôi kỳ vọng, thế hệ trẻ sẽ biết tận dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ để đưa văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng trong nước và thế giới. Đây cũng là cách để nâng cao sức hấp dẫn của văn hóa dân tộc trong thời đại số", chị Ngọc nói.

Tuy nhiên, theo chị Ngọc, công nghệ không thể thay thế những giá trị cốt lõi làm nên sức sống của văn hóa. Điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu, sự thấu hiểu và trách nhiệm của con người đối với các giá trị truyền thống.

"Tôi tin rằng, khi thanh niên vừa tự hào về bản sắc dân tộc, vừa chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh mềm quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước hiện đại, giàu bản sắc và tự tin hội nhập với thế giới", chị Ngọc bày tỏ.