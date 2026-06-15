Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII bàn định hướng thanh niên trong kỷ nguyên mới

SVO - Gần 790 đại biểu đại diện cho 21,6 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng Sáu, với nhiều nội dung trọng tâm về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Thông tin được anh Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam công bố tại họp báo về Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Theo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Phiên trọng thể được tổ chức sáng 25/6 và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia cùng các nền tảng số của Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn,Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Đây được xem là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, đồng thời là diễn đàn để tuổi trẻ cả nước đóng góp ý kiến cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội cũng sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.

Theo dự kiến, gần 790 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội, đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Thành phần đại biểu gồm cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, địa bàn và nhóm đối tượng khác nhau, bảo đảm tính đại diện, kế thừa và đa dạng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội mang chủ đề: “Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Dự thảo Báo cáo đề xuất 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm cho nhiệm kỳ mới.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội được xác định là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra ngày 24 - 25/6, tại Hà Nội.

Đáng chú ý, T.Ư Đoàn dự kiến trình Đại hội phong trào hành động cách mạng mới mang tên “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Phong trào tập trung vào 5 nội dung gồm: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự.

Song song với đó là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, với các nhóm nội dung về học tập, rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Ban tổ chức cho biết, Đại hội tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết được thực hiện trên nền tảng số thông qua ứng dụng di động, thể hiện định hướng chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đoàn.

Trước thềm Đại hội, T.Ư Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên các nền tảng số như phát hành avatar, video ngắn, infographic, chatbot tiếp nhận ý kiến thanh niên và công bố ca khúc chính thức mang tên Áo xanh gọi tương lai.

Theo lãnh đạo T.Ư Đoàn, thành công của Đại hội không chỉ được kỳ vọng ở việc thông qua các văn kiện quan trọng mà còn ở khả năng nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn, tạo ra những phong trào hành động cụ thể, đáp ứng nhu cầu và khát vọng phát triển của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.