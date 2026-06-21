Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Sinh viên ĐHQG Hà Nội hiến kế đổi mới hoạt động Đoàn trong kỷ nguyên số

SVO - Nhiều cán bộ Đoàn, Hội của ĐHQG Hà Nội đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thanh niên, phát huy vai trò trí thức trẻ và thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiều cán bộ Đoàn, Hội thuộc ĐHQG Hà Nội đã gửi gắm những đề xuất, sáng kiến với kỳ vọng tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo anh Trịnh Văn Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn ĐHQG Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế, tổ chức Đoàn cần chuyển dịch từ mô hình đào tạo kỹ năng mềm truyền thống sang trang bị các kỹ năng thực dụng và tư duy linh hoạt cho sinh viên.

Anh Trịnh Văn Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn ĐHQG Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế.

Anh đề xuất xây dựng các “không gian thực hành kỹ năng” ngay trong nhà trường, tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm và giải quyết các tình huống thực tế thay vì chỉ học tập qua lý thuyết. Ba nhóm năng lực cần được ưu tiên gồm tư duy phản biện, khả năng quản trị áp lực và thích ứng nhanh, cùng kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa. Theo anh, việc rèn luyện các kỹ năng này thông qua các dự án cộng đồng và chiến dịch của Đoàn sẽ giúp sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động.

Ở góc độ khác, anh Dương Tất Thành - Phó Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV đề xuất, xây dựng cơ chế “đặt hàng nhiệm vụ xã hội” cho thanh niên.

Anh Dương Tất Thành - Phó Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục sẽ công bố những vấn đề thực tiễn cần giải quyết như chuyển đổi số cộng đồng, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công hay phát triển du lịch địa phương. Tổ chức Đoàn đóng vai trò kết nối, huy động thanh niên tham gia giải quyết bằng chuyên môn và sức sáng tạo của mình.

Anh cho rằng, đây là hướng đi giúp chuyển từ tư duy tổ chức hoạt động sang tư duy kiến tạo giá trị xã hội, lấy hiệu quả giải quyết các vấn đề của cộng đồng làm thước đo chất lượng phong trào.

Trong khi đó, anh Nguyễn Trung Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn ĐHQG Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH KHXH&NV đề xuất, xây dựng Đề án “Mỗi thanh niên một năng lực số, mỗi cơ sở Đoàn một sản phẩm tri thức”.

Anh Nguyễn Trung Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn ĐHQG Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH KHXH&NV.

Theo anh, trong thời đại dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, thanh niên cần được khuyến khích học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Mỗi cơ sở Đoàn có thể xây dựng ít nhất một sản phẩm tri thức hoặc sáng kiến phục vụ cộng đồng, địa phương hoặc lĩnh vực chuyên môn, từ đó hình thành mạng lưới tri thức trẻ rộng khắp.

Đề xuất này hướng tới mục tiêu đưa tổ chức Đoàn trở thành môi trường nuôi dưỡng khát vọng cống hiến bằng tri thức, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Từ kinh nghiệm công tác Đoàn tại khối đại học, chị Hứa Thanh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội đề xuất, phát động chương trình “Kết nối tri thức - Nâng bước tương lai”.

Chị Hứa Thanh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội.

Theo sáng kiến này, mỗi trường đại học, học viện sẽ đồng hành với ít nhất một trường THPT tại vùng khó khăn trong suốt nhiệm kỳ. Hoạt động hỗ trợ có thể được triển khai dưới nhiều hình thức như định hướng nghề nghiệp, gia sư trực tuyến, chương trình mentor đồng hành, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, STEM và kỹ năng mềm cho học sinh.

Chị kỳ vọng, chương trình sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền, giúp học sinh vùng khó khăn tiếp cận tri thức, công nghệ và môi trường học tập hiện đại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên phát huy vai trò trách nhiệm xã hội và lan tỏa giá trị tri thức đến cộng đồng.

Các đề xuất đều hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Đây cũng là những kỳ vọng được gửi gắm tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, với mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng hành cùng thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.