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Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Sinh viên Ngoại giao đề xuất xây dựng Đoàn thành ‘bệ phóng’ đổi mới sáng tạo

Dương Triều

SVO - Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Nguyễn Nam Bảo Ngọc (năm thứ hai, ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao và ngành Luật Thương mại Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương) kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong bối cảnh mới.

Theo Bảo Ngọc, bên cạnh các phong trào truyền thống đã tạo nên dấu ấn của tổ chức Đoàn, cần mở rộng thêm những hoạt động đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người trẻ như định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng mềm và hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

"Đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà còn nên trở thành người bạn đồng hành, giúp thanh niên giải quyết những vấn đề gần gũi trong học tập, công việc và cuộc sống", nữ sinh chia sẻ.

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Nguyễn Nam Bảo Ngọc (năm thứ hai, ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao và ngành Luật Thương mại Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương).

Bảo Ngọc cũng đề xuất xây dựng Đoàn trở thành "bệ phóng" cho đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Theo đó, tổ chức Đoàn có thể đẩy mạnh các sân chơi công nghệ, khởi nghiệp, diễn đàn công dân toàn cầu, đồng thời đóng vai trò kết nối ý tưởng của thanh niên với doanh nghiệp, chuyên gia và các quỹ đầu tư để hiện thực hóa các dự án sáng tạo.

Một nội dung khác được nữ sinh đặc biệt quan tâm là mô hình "Đoàn không khoảng cách". Theo Bảo Ngọc, việc số hóa hoạt động, đa dạng hình thức tham gia như tình nguyện trực tuyến, thiết kế sản phẩm truyền thông hay tư vấn từ xa sẽ giúp nhiều thanh niên dễ dàng đóng góp hơn, bất kể điều kiện học tập, làm việc hay vị trí địa lý.

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Sinh viên Ngoại giao đề xuất xây dựng Đoàn thành ‘bệ phóng’ đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, nữ sinh mong muốn Đoàn trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại thông qua các chương trình khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc. Những hoạt động ứng dụng công nghệ để kể chuyện lịch sử, làm mới các giá trị văn hóa truyền thống hay đưa bản sắc địa phương vào sản phẩm sáng tạo sẽ tạo sức hút lớn với giới trẻ.

"Mình tin rằng, khi được định hướng đúng đắn và tạo điều kiện phát huy năng lực, mỗi thanh niên sẽ trở thành một phần quan trọng trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững", Bảo Ngọc nói.

Dương Triều
#Đoàn Thanh niên #đổi mới sáng tạo #hội nhập quốc tế #nghề nghiệp #công nghệ #Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

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