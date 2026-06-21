Thanh niên Việt Nam làm chủ AI, sẵn sàng bứt phá trong nền kinh tế số

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính
Ông Nguyễn Văn Hinh phân tích: “AI đang tham gia cấu thành và tái định hình sâu sắc lực lượng sản xuất mới
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Với mục tiêu đến năm 2030, tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP
Thay vì lo sợ máy móc cướp việc làm, thanh niên - thế hệ bản địa số cần chuẩn bị ba nhóm kỹ năng cốt lõi để cộng tác với công nghệ
“Chúng ta cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả chiến dịch bình dân học vụ số bắt buộc đối với mọi học sinh, sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Phổ cập AI không đồng nghĩa với việc ai cũng phải viết thuật toán phức tạp, mà là trang bị năng lực ứng dụng AI vào chính chuyên môn của mình. Đây là tấm vé thông hành tối thiểu để lao động trẻ giữ được vị thế”, ông Nguyễn Văn Hinh nhấn mạnh.
Để thanh niên thực sự phát huy vai trò chủ thể
Trước hết, cần chuyển dịch mô hình từ thi ý tưởng sang thi sản phẩm thực chiến dưới dạng các giải Hackathon/Datathon, tạo ra sản phẩm có khả năng thương mại hóa. Tiếp đó, cần xây dựng mạng lưới các không gian đổi mới sáng tạo, kết nối startup của thanh niên với chuyên gia đầu ngành và quỹ đầu tư.
Đặc biệt, tiêu chí "Năng lực số và Ứng dụng AI" cần được lồng ghép vào hệ thống thi đua, trở thành điểm cộng lớn cho các danh hiệu uy tín của Đoàn như "Sinh viên 5 tốt"
Bên cạnh việc thúc đẩy kinh tế, tổ chức Đoàn cũng gánh vác trọng trách bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh dữ liệu, an ninh mạng
“Đoàn cần xây dựng bộ lọc tư duy cho người trẻ, giáo dục đạo đức công nghệ và kỹ năng kiểm chứng thông tin. Song song đó, phải dùng công nghệ để chống lại công nghệ độc hại, phát triển các công cụ giúp đoàn viên nhận diện nhanh tin giả.
Cuối cùng, phải chuyển từ phòng thủ sang phản công chủ động, biến mỗi đoàn viên thành một chiến sĩ số, sử dụng chính AI để tạo ra các sản phẩm truyền thông tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu trên không gian mạng”, ông Nguyễn Văn Hinh chia sẻ.