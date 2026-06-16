Xuất phát điểm không quyết định tất cả, chính sự chủ động tạo nên cơ hội

SVO - Tốt nghiệp sớm một năm chương trình Cử nhân, ngành Kinh tế Quốc tế, với tấm bằng loại Xuất sắc, Nguyễn Hà Linh (sinh năm 2004) còn gây ấn tượng khi vừa làm gia sư, vừa lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình. Hành trình đa sắc màu của cô gái trẻ chứng minh cho câu nói: Hoàn cảnh hay xuất phát điểm không phải là thước đo duy nhất, mà chính tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm mới là chìa khóa mở ra những cơ hội bứt phá.

Nguyễn Hà Linh (biệt danh Linh Daisy) không chỉ gây ấn tượng trong học tập, mà còn đang từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật. Hà Linh tốt nghiệp sớm chương trình Cử nhân ngành Kinh tế Quốc tế tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với thành tích xếp loại Xuất sắc. Đây là kết quả của một quá trình dài nỗ lực, cân bằng giữa việc học, công việc làm thêm và các hoạt động ngoại khóa.

Nguyễn Hà Linh tốt nghiệp Xuất sắc chương trình Cử nhân, ngành Kinh tế Quốc tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

Ngay từ những năm đầu đại học, Hà Linh đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán học. Điều này thôi thúc cô trở thành gia sư môn Toán và Tiếng Anh, không chỉ để củng cố kiến thức mà còn tích lũy kinh nghiệm giảng dạy và kỹ năng giao tiếp. Nhờ những khoản thu nhập nhỏ, cô dần có thể tự trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt trong suốt những năm đại học.

Bên cạnh thành tích học tập, Hà Linh còn sở hữu niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh và diễn xuất. Từ những cơ hội ban đầu, cô đã có dịp thử sức trong vai trò người mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm và xuất hiện trong nhiều TVC quảng cáo.

Bên cạnh thành tích học tập, Hà Linh còn sở hữu niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh và diễn xuất.

Không chỉ dừng lại ở đó, Hà Linh còn đặt mục tiêu tốt nghiệp sớm. Trong những kỳ nghỉ Hè, thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn, cô chủ động học trước và hoàn thành thêm các học phần để rút ngắn thời gian học tập. Nhờ sự nỗ lực đó, cô đã tốt nghiệp sớm một năm với kết quả Xuất sắc.

Khoảng thời gian một năm có được từ việc tốt nghiệp sớm đã trở thành cơ hội quý báu để Hà Linh tập trung theo đuổi một giấc mơ khác là diễn xuất. Cô tiếp tục tìm kiếm các cơ hội casting, học hỏi kinh nghiệm, thử sức ở những lĩnh vực mới. Và điều khiến Hà Linh hạnh phúc nhất là cuối cùng, cô đã có cơ hội được tham gia các dự án phim truyền hình, mà trước đây cô từng nghĩ, chỉ là giấc mơ xa vời.

Hà Linh bắt đầu tham gia phim truyền hình từ bộ phim Gia đình trái dấu và gần đây nhất là góp mặt trong bộ phim Phía bên kia thành phố. Dù mỗi công việc đều đòi hỏi thời gian, công sức và sự nghiêm túc, nhưng bởi đó đều là những điều cô yêu thích, nên cô luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để cố gắng.

Khoảng thời gian một năm có được từ việc tốt nghiệp sớm đã trở thành cơ hội quý báu để Hà Linh tập trung theo đuổi một giấc mơ khác là diễn xuất.

Ước mơ lớn nhất của Hà Linh là có thể dung hòa và phát triển song song hai lĩnh vực yêu thích: Kinh tế học và nghệ thuật. Cô luôn mong muốn không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp chuyên môn về Kinh tế Quốc tế mà còn theo đuổi đam mê diễn xuất đã được ấp ủ từ thuở nhỏ. Đối với Hà Linh, đây không chỉ là sở thích nhất thời mà còn là mục tiêu lâu dài mà cô luôn nỗ lực theo đuổi.

Hà Linh chia sẻ: "Mình luôn tin rằng, khi bản thân thực sự yêu thích một điều gì đó và đủ kiên trì theo đuổi, cơ hội sẽ đến vào một thời điểm phù hợp".

Hành trình từ một sinh viên Kinh tế yêu nghệ thuật đến việc xuất hiện trong các dự án truyền hình là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với Hà Linh. Điều này cũng giúp cô nhận ra rằng, đôi khi xuất phát điểm không quyết định tất cả, mà chính sự chủ động, tinh thần học hỏi và dám thử sức mới là những yếu tố quan trọng tạo nên cơ hội.

Ước mơ lớn nhất của Hà Linh là có thể dung hòa và phát triển song song hai lĩnh vực yêu thích: Kinh tế học và nghệ thuật.

Hà Linh luôn cố gắng phát triển bản thân một cách toàn diện, không chỉ trong học tập mà còn ở các hoạt động cộng đồng và thanh niên, góp mặt trong nhiều chương trình đối ngoại có ý nghĩa, qua đó học hỏi được tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Với chuyên ngành Kinh tế Quốc tế đã được đào tạo tại trường đại học, Hà Linh sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc và tư duy kinh doanh để theo đuổi một công việc phù hợp với ngành học. Cô là người rất yêu thích lĩnh vực kinh doanh và luôn mong muốn được thử sức trong môi trường năng động, nơi cô có thể học hỏi, phát triển và tạo ra những giá trị tích cực.

Trong suốt quá trình, Hà Linh luôn cố gắng phát triển bản thân một cách toàn diện, không chỉ trong học tập mà còn ở các hoạt động cộng đồng và thanh niên.

Bên cạnh đó, Hà Linh sẽ tiếp tục đầu tư nghiêm túc cho niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất. Cô mong muốn được học hỏi thêm về kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tế và có cơ hội tham gia nhiều dự án nghệ thuật hơn trong tương lai. Mỗi vai diễn mới đối với cô đều là một cơ hội để khám phá bản thân, trải nghiệm những góc nhìn khác nhau của cuộc sống và trưởng thành hơn trong nghề.

Cô tin rằng, chỉ cần không ngừng học hỏi và nỗ lực, mỗi cơ hội đến đều sẽ trở thành một bước tiến mới trên hành trình phát triển bản thân.

Hành trình từ một sinh viên Kinh tế yêu nghệ thuật đến việc xuất hiện trong các dự án truyền hình là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với Hà Linh.

Một câu nói yêu thích của Hà Linh: "Ông trời sẽ không đặt một ước mơ vào trái tim bạn, nếu bạn không có khả năng biến nó thành hiện thực". Câu nói này cũng phản ánh đúng quan điểm sống của cô: Khi một cơ hội hay một ước mơ xuất hiện, thay vì nghi ngờ bản thân, hãy cố gắng hết sức để chứng minh rằng mình xứng đáng với điều đó. Chính niềm tin ấy đã giúp Hà Linh luôn chủ động tìm kiếm cơ hội và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

(Ảnh: NVCC)