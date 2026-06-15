Giữa áp lực thành tích, có một lớp học chọn cách dịu dàng

SVO - Giữa những bảng điểm, chứng chỉ và áp lực phải không ngừng hoàn thiện bản thân, nhiều người trẻ dần xem việc học như một cuộc chạy đua hơn là hành trình khám phá. Trong bối cảnh ấy, 'Lớp học dịu dàng' lại chọn một cách tiếp cận khác. Không đặt nặng thành tích hay những thước đo thành công quen thuộc, dự án giáo dục cộng đồng này đang tạo nên một môi trường học tập, nơi người học được lắng nghe, được tôn trọng và được phát triển theo nhịp độ của riêng mình.

Khi việc học không còn là câu chuyện của thành tích

Ra đời từ năm 2019, là một dự án giáo dục cộng đồng phi lợi nhuận dành cho lứa tuổi từ 3 đến 99, "Lớp học dịu dàng" đã tổ chức nhiều lớp học miễn phí, từ các lớp "gieo chữ" đến các khóa học ngoại ngữ, thuyết trình, tổ chức sự kiện và nhiều kỹ năng sống khác. Điều đáng chú ý là dự án không xây dựng môi trường học tập xoay quanh điểm số hay những thước đo thành tích quen thuộc. Các lớp học tại dự án sẽ đề cao sự trải nghiệm và chia sẻ thực tế. Từ những câu chuyện thật của những người đứng lớp đã tạo nên niềm tin và động lực cho các bạn học viên. Bên cạnh đó, các bạn học viên cũng sẽ được góp ý hoặc điều chỉnh riêng tùy theo năng lực của các bạn. Ngoài các buổi học tại cơ sở, tùy tính chất của các lớp học thường sẽ có các buổi ngoại khóa như cùng đi Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật... đi thực hành giao lưu bên ngoài đối với các lớp ngôn ngữ.

Các lớp học tại dự án “Lớp học dịu dàng” đề cao sự trải nghiệm và chia sẻ thực tế.

Từng tham gia lớp học “Thuyết trình tự tin bằng tiếng Anh”, Phạm Như Đạt (21 tuổi) chia sẻ: “Trước khi tham gia lớp học, mình thường cảm thấy áp lực vì luôn muốn làm tốt mọi việc, từ học tập, hoạt động ngoại khóa đến phát triển các kỹ năng cá nhân. Mình thường so sánh bản thân với những người xung quanh và cảm thấy mình vẫn chưa đủ giỏi hoặc chưa đạt được những gì mình kỳ vọng. Tuy nhiên, khi tham gia lớp học, mình cảm nhận được rằng, bản thân được đón nhận đúng như con người thật của mình, không cần phải cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo nào khác. Mình được chỉ các kỹ thuật cơ bản về giọng nói và khẩu âm... Mình không còn quá sợ mắc lỗi khi nói tiếng Anh và hiểu rằng, giao tiếp hiệu quả quan trọng hơn việc phải nói hoàn hảo”.

Có lẽ, không chỉ riêng Đạt, so sánh bản thân với những người xung quanh hoặc cảm thấy mình vẫn chưa đủ giỏi là vấn đề mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang đối diện. Khi áp lực thành tích và những kỳ vọng vô hình ngày càng hiện hữu trong môi trường học tập, không ít người dần đánh mất niềm vui khám phá tri thức và xem việc học như một cuộc chạy đua. Không những vậy, nhiều bạn còn chọn cách sống khép mình, tự ti và rụt rè khi đứng trước đám đông vì sợ mình nói sai.

Cũng từ thực tế ấy, "Lớp học dịu dàng" lựa chọn một cách tiếp cận khác trong giáo dục. Chị Lương Thị Hồng (đồng sáng lập dự án) cho biết: “Đối với 'Lớp học dịu dàng', chúng tôi đề cao việc học tập và chúng tôi hiểu rằng, học tập là con đường sống, con đường phát triển của mỗi cá nhân và là việc đáng được tôn vinh, đáng tự hào và cần được theo đuổi một cách tích cực chứ không nên là câu chuyện của thành tích. Với tính chất là một dự án cộng đồng, chúng tôi mở ra cơ hội học tập cho bất cứ ai, được trải nghiệm đa dạng lĩnh vực với môi trường đề cao sự cởi mở và khích lệ. Việc này sẽ cân bằng lại những áp lực về thành tích hay kỳ vọng mà các bạn đã và đang gặp ở các môi trường khác. Nhờ đó, các bạn luôn giữ được “lửa” đối với học tập và phát triển bản thân”.

Có những giá trị không thể đo bằng thành tích

Không lấy thành tích làm thước đo duy nhất, "Lớp học dịu dàng" đánh giá sự trưởng thành của người học dựa trên hai khía cạnh. Thứ nhất là sự tiến bộ của học viên, thể hiện qua việc các bạn tích lũy thêm kiến thức về lĩnh vực theo học và đạt được kết quả tốt hơn so với thời điểm bắt đầu khóa học. Thứ hai là mức độ hài lòng của học viên đối với hành trình học tập của mình. Theo đó, chính người học sẽ tự cảm nhận những giá trị mà mình nhận được sau khóa học, không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn có thể là niềm yêu thích đối với môn học, sự tự tin hơn vào bản thân hay những mối quan hệ, tình bạn mới được hình thành trong quá trình học.

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Những thay đổi ấy được phản ánh rõ qua trải nghiệm của các học viên. Sau khi tham gia khóa học “Thuyết trình tự tin bằng tiếng Anh”, Phạm Như Đạt cho biết, anh đã dần trở nên “tự tin” hơn, đúng như tinh thần mà khóa học hướng tới: “Mình nghĩ, sự tự tin không đến ngay lập tức, nhưng khóa học đã giúp mình tiến gần hơn rất nhiều đến điều đó. Ngay từ buổi đầu, mình đã được học về stress và nhận ra rằng, nếu mình vượt qua và dám đối diện thì bản thân sẽ có thể tự tin hơn. Điều khiến mình ấn tượng nhất là những lúc được chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân mà không sợ bị phán xét. Mọi người trong lớp đều lắng nghe bằng sự chân thành và tôn trọng, giúp mình cảm thấy an toàn để nói ra những điều trước đây mình thường không tự tin để có thể nói và sợ bị bắt lỗi. Qua những buổi thực hành cùng các bạn học, mình dần mạnh dạn hơn khi trình bày ý kiến, sử dụng tiếng Anh để thể hiện suy nghĩ của mình và tin tưởng hơn vào khả năng của bản thân”.

Có thể thấy, những giá trị mà Lớp học dịu dàng hướng đến không chỉ nằm ở kết quả học tập hay các kỹ năng chuyên môn, mà còn ở việc tạo ra một môi trường an toàn để người học được lắng nghe, được chấp nhận và có cơ hội phát triển theo nhịp độ riêng của mình. Chính từ những thay đổi nhỏ nhưng bền vững ấy, sự trưởng thành của mỗi học viên cũng dần được hình thành.

Lan tỏa tinh thần “học để trưởng thành”

Có lẽ, cũng giống như tên gọi của mình, "Lớp học dịu dàng" không chỉ mang đến những lớp học về kiến thức, mà còn đang từng bước xây dựng một cộng đồng nơi người học được lắng nghe, được khích lệ và được trưởng thành theo cách riêng của mình. Chia sẻ về định hướng trong tương lai, chị Lương Thị Hồng cho biết: “Trong tương lai, chúng tôi vẫn duy trì mong muốn cộng đồng biết đến lớp học dịu dàng là một môi trường kết nối tri thức, một “trường học thu nhỏ”, nơi mà “người biết nhiều chia sẻ cho người biết ít, người biết ít chia sẻ cho người chưa biết”. Chúng tôi mong muốn, ai ai cũng tự tin và yêu thích việc học tập, bên cạnh đó, mọi người cũng sẽ cùng nhau lan tỏa lối sống tử tế, sẵn sàng hỗ trợ nhau để cùng phát triển cá nhân nói riêng và phát triển xã hội nói chung”.

Với Phạm Như Đạt, điều ý nghĩa nhất mà bạn nhận được sau hành trình tại "Lớp học dịu dàng" không chỉ là sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh, mà còn là cách nhìn nhẹ nhàng hơn với chính mình. Đạt nhắn nhủ: “Mình muốn nhắn tới các bạn trẻ rằng, bạn không cần phải trở nên xuất sắc ngay lập tức để được công nhận hay yêu quý. Mỗi người đều có tốc độ phát triển riêng và việc cảm thấy chưa đủ giỏi là điều rất bình thường. Hãy cho bản thân thời gian để học hỏi, sai sót và trưởng thành. Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu so với người khác, mà là hôm nay bạn đã cố gắng hơn ngày hôm qua như thế nào. Hãy dịu dàng với chính mình, bởi đôi khi, sự động viên mà chúng ta cần nhất lại đến từ chính bản thân mình”.

Phạm Như Đạt (đứng bên phải) đã có khoảng thời gian học tập bổ ích và ý nghĩa tại lớp học “Thuyết trình tự tin bằng tiếng Anh".

Đó cũng chính là thông điệp mà "Lớp học dịu dàng" mong muốn gửi gắm: Học tập không phải là cuộc đua để trở thành người giỏi nhất, mà là hành trình để mỗi người tìm thấy niềm vui, sự tự tin và phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ảnh: NVCC