Ra mắt phim chính luận điều tra ma túy ‘Lửa trắng’, lên sóng VTV3 từ tháng 6

SVO - Chiều 10/6 tại Hà Nội, Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức ra mắt bộ phim "Lửa trắng". Tác phẩm thuộc dòng phim chính luận, điều tra phá án, khai thác cuộc chiến chống tội phạm ma túy trong bối cảnh đời sống hiện đại với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

"Lửa trắng" mở ra câu chuyện về thế giới ngầm, nơi những loại ma túy mới len lỏi vào đời sống giới trẻ thông qua các cuộc vui, livestream, ánh hào quang giải trí và khát vọng nổi tiếng. Từ những dấu vết tưởng như rời rạc liên quan đến một loại ma túy mới mang tên "Bụi Trắng", C04 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - từng bước lần theo mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động nhiều tầng nấc, được che giấu dưới những vỏ bọc tưởng như hợp pháp.

Đối diện với sự tinh vi và manh động của đường dây buôn bán ma túy là những chiến sĩ cảnh sát phải chiến đấu không chỉ bằng nghiệp vụ và lòng dũng cảm mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ cùng khả năng chịu đựng áp lực.

Bộ phim “Lửa trắng” do Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, đã được ra mắt.

Bối cảnh phim diễn ra tại tỉnh Sơn Hải, nơi Mai - một cô gái nghèo mang nhiều uẩn khúc về thân phận - bất ngờ bị cuốn vào thế giới của Lão Công, ông trùm ma túy đa nghi, tàn nhẫn và đầy mưu mô. Xung quanh Mai là Cương “đen” đầy tham vọng; Lê Trường - cánh tay phải máu lạnh của Lan, một bà trùm bí ẩn vừa quyền lực vừa mang nhiều tổn thương sâu kín.

Giữa những màn đấu trí căng thẳng, các cú lật ngược tình thế khó đoán cùng những mối quan hệ chồng chéo giữa tình thân, tham vọng, phản bội và tội ác, “Lửa trắng” đưa người xem vào cuộc chiến sinh tử, nơi mỗi lựa chọn đều phải trả giá và mỗi niềm tin đều có thể trở thành cái bẫy.

Khắc họa những góc khuất phía sau cuộc chiến chống ma túy

Không xây dựng cuộc chiến chống ma túy như sự đối đầu đơn thuần giữa chính nghĩa và tội ác, “Lửa trắng” lựa chọn cách tiếp cận đa chiều hơn đối với các nhân vật.

Theo đó, mỗi nhân vật đều có những lớp tính cách, động cơ và những "vết thương" riêng được che giấu phía sau hành động của mình. Kẻ xấu không chỉ đáng sợ bởi sự tàn độc mà còn mang những nỗi niềm riêng. Trong khi đó, những người đứng về phía ánh sáng cũng phải đối diện với nhiều thử thách để giữ vững bản thân khi bước qua ranh giới của bóng tối.

Bộ phim đồng thời khai thác các chủ đề về niềm tin, sự phản bội, tình thân, tình yêu và cái giá của những lựa chọn trong cuộc sống.

Cảnh trong bộ phim “Lửa trắng”.

Với tiết tấu nhanh, nhiều tuyến nhân vật cùng các màn đấu trí căng thẳng trong bối cảnh hiện đại, "Lửa trắng" được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới cho dòng phim chính luận, điều tra, phá án trên sóng truyền hình.

Không chỉ hấp dẫn bởi câu chuyện phá án và những bí ẩn liên tiếp được hé lộ, bộ phim còn gợi mở nhiều suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa thiện và ác, đúng và sai, ánh sáng và bóng tối.

Thông qua hình tượng loại ma túy mang tên “Bụi Trắng"”, được ngụy trang bằng những lời hứa về sự thăng hoa, sáng tạo và thành công, tác phẩm đặt ra một vấn đề nóng của đời sống đương đại: khi con người bị cuốn vào khát vọng thể hiện bản thân và danh vọng, họ có thể trở thành nạn nhân của những cạm bẫy nguy hiểm như thế nào.

Bộ phim gửi gắm thông điệp về cuộc chiến không khoan nhượng với ma túy, đồng thời nhấn mạnh những hy sinh thầm lặng của lực lượng phòng, chống ma túy trong hành trình bảo vệ bình yên cho xã hội.

Dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt ‘hot’

Một trong những điểm đáng chú ý của “Lửa trắng” là sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc trên màn ảnh.

Trong phim, Việt Hoa đảm nhận vai Mai - cô gái gai góc, lém lỉnh, gan lì nhưng mang nhiều bí ẩn về thân phận. Đây được xem là cơ hội để nữ diễn viên thể hiện một màu sắc nhân vật mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Bảo Anh trở lại với thể loại phim sở trường khi vào vai Tân, đội trưởng PC04 tỉnh Sơn Hải - một người cảnh sát tận tụy, kỷ luật và luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

Các diễn viên Thu Quỳnh, NSƯT Hồ Phong, Việt Hoa và Bảo Anh (từ trái qua phải) tại lễ ra mắt phim.

Thu Quỳnh hóa thân thành Lan (tên thật là Lệ), nhân vật nhiều bí ẩn với vẻ ngoài mềm mỏng, điềm tĩnh nhưng có thể trở nên lạnh lùng và quyết liệt khi cần thiết.

Trong khi đó, NSƯT Hồ Phong đảm nhận vai Lão Công - ông trùm ma túy đa nghi và đầy mưu mô. Duy Hưng vào vai Cương "đen", tay chân thân tín của Lão Công. Mạnh Cường hóa thân thành Lê Trường - cánh tay phải của Lan, còn Trương Hoàng đảm nhận vai Cung, vệ sĩ kiêm sát thủ trung thành của Lão Công. Cù Thị Trà vào vai Sương, bạn gái của Lê Trường.

Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Phú Kiên, NSƯT Tuấn Cường, NSƯT Dũng Nam, NSƯT Đức Hùng, Nguyễn Tú, Duy Khánh, Thanh Huế, Minh Phương, Du Ka...

Được cố vấn chuyên môn bởi C04

“Lửa trắng” được thực hiện với sự hợp tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04).

Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, các chuyên gia của C04 đã tham gia cố vấn chuyên môn, nghiệp vụ và thẩm định kịch bản. Các chi tiết liên quan đến phương thức phá án, chiến thuật điều tra và tâm lý tội phạm được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác.

Bên cạnh đó, C04 cũng hỗ trợ lực lượng và khí tài phục vụ quá trình ghi hình. Sự xuất hiện của các chiến sĩ đặc nhiệm cùng hệ thống trang thiết bị chuyên dụng trong nhiều đại cảnh góp phần tạo nên không khí phá án chân thực, sinh động.

Theo ê-kíp sản xuất, sự đồng hành của C04 đã giúp nhiều cảnh quay trong phim vừa bảo đảm tính thực tế, vừa tăng thêm yếu tố kịch tính và hấp dẫn.

Bộ phim "Lửa trắng" dự kiến lên sóng từ tháng 6/2026 vào 20h thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên VTV3.