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Ca sĩ Hà Đức Tâm: 'Bản sắc văn hóa là vũ khí sắc bén của thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026'

Lê Vượng

SVO - Xuất hiện đầy năng lượng tại chương trình Giao lưu với Ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam 2026', diễn ra ở Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), ca sĩ Hà Đức Tâm không chỉ khuấy động sân khấu bằng những tiết mục bùng nổ mà còn dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của các nữ sinh vùng núi phía Bắc.

Ngày hội tuyển sinh và Giao lưu với Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Góp phần làm nên không khí sôi động của chương trình là sự xuất hiện của nam ca sĩ Hà Đức Tâm - gương mặt tài năng bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2018.

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Ca sĩ Hà Đức Tâm tại thảm đỏ sự kiện.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Hà Đức Tâm ngày càng khẳng định sự trưởng thành trong âm nhạc. Anh không ngừng trau dồi kỹ năng thanh nhạc, biểu diễn, sáng tác và ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi giọng hát nội lực, tươi mới, ngoại hình điển trai cùng khả năng vũ đạo điêu luyện.

Đến với sự kiện mở màn cho chuỗi giao lưu Hoa hậu Việt Nam năm nay, Hà Đức Tâm đã "hâm nóng" bầu không khí hội trường qua hai ca khúc Mùa Hè tuyệt vời Em xinh. Chia sẻ cảm nhận khi được hòa mình vào sức trẻ tại Thái Nguyên, nam ca sĩ cho biết: "Chương trình hôm nay thực sự rất tuyệt vời. Không khí mà các bạn sinh viên tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) mang lại vô cùng sôi động và nhiệt tình. Điều đó khiến cho một nghệ sĩ biểu diễn như Tâm cảm thấy cuồng nhiệt và phấn khích".

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Ca sĩ Hà Đức Tâm khuấy động chương trình với ca khúc "Mùa Hè tuyệt vời" và "Em xinh".

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, khi chứng kiến các bạn nữ sinh viên tự tin trình diễn những bộ trang phục dân tộc độc đáo, Hà Đức Tâm đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc. Nam ca sĩ nhận định, chính nét mộc mạc nhưng đậm đà bản sắc ấy là một "vũ khí" sắc bén của các cô gái vùng núi phía Bắc tại đấu trường nhan sắc cấp quốc gia.

"Tâm đã theo dõi rất nhiều chương trình hoa hậu và đặc biệt yêu thích các bạn thí sinh ở khu vực vùng núi phía Bắc. Các bạn mang đến một màu sắc rất riêng biệt. Nét đẹp gắn liền với văn hóa đặc trưng ấy, theo Tâm nghĩ, chính là một điểm mạnh rất lớn của các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026", Hà Đức Tâm chia sẻ.

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Ca sĩ Hà Đức Tâm gửi lời chúc đầy tâm huyết đến các thí sinh: "Hãy tự tin mang nét đẹp bản sắc và đặc trưng nhất của quê hương đến với 'Hoa hậu Việt Nam 2026'. Tâm tin, đó chính là điểm mạnh lớn nhất giúp các bạn tỏa sáng và tiến xa tại cuộc thi".

Năm 2026, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở lại với chủ đề "Miền hương sắc", hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp truyền thống giao thoa cùng sự hiện đại, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Nhắn gửi đến các nữ sinh đang có ý định thử sức tại cuộc thi, Hà Đức Tâm dành những lời động viên chân thành:

"Chúc các bạn thí sinh sẽ có một hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 thật thành công và rực rỡ. Tâm muốn nhắn gửi rằng, các bạn hãy mang những nét đẹp cùng sự đặc trưng nhất của văn hóa quê hương mình đến với cuộc thi. Tâm tin, đó chính là điểm mạnh giúp các bạn có thể đạt được những ngôi vị cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026".

Sự kiện giao lưu khép lại đã truyền nguồn cảm hứng lớn, tiếp thêm động lực để các nữ sinh Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) nói riêng và khu vực miền núi phía Bắc nói chung mạnh dạn đăng ký tham gia, tự tin tỏa sáng tại "Miền hương sắc" - Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lê Vượng
#Bản sắc văn hóa trong thi sắc đẹp #Hoa hậu Việt Nam 2026 và chủ đề 'Miền hương sắc' #Nét đẹp truyền thống vùng núi phía Bắc #Khuyến khích sự tự tin của thí sinh #Ca sĩ Hà Đức Tâm

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