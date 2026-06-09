Thủ khoa 2025 đồng hành cùng sĩ tử 2026 Trước giờ G: Điều quan trọng nhất không còn là chuẩn bị kiến thức

SVO - Ngày mai (10/6), thí sinh cả nước sẽ chính thức làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Sau nhiều tháng ôn luyện, đây không còn là thời điểm để học thêm kiến thức mà là lúc chuẩn bị tâm lý, sức khỏe và những điều kiện tốt nhất trước khi bước vào phòng thi. Từ kinh nghiệm của mình, Trần Vũ Đức, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, sự bình tĩnh và trạng thái cơ thể ổn định có thể quyết định không nhỏ đến kết quả của kỳ thi.

Sau một chặng đường dài ôn tập, nhiều học sinh vẫn giữ tâm lý phải học thêm thật nhiều trong những ngày cuối, với hy vọng cải thiện kết quả. Tuy nhiên, theo Trần Vũ Đức, khi kỳ thi đã cận kề, điều cần ưu tiên không còn là giải thêm bao nhiêu đề hay học thêm bao nhiêu kiến thức mới, mà là giữ cho cơ thể và tinh thần ở trạng thái sẵn sàng nhất.

Nam sinh cho biết, những ngày cuối trước kỳ thi, sĩ tử không nên cố kéo dài thời gian học đến khuya, hay tạo áp lực phải hoàn thành thêm nhiều mục tiêu. Thay vào đó, các bạn nên tập trung duy trì nhịp sinh hoạt ổn định, nghỉ ngơi hợp lý và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ngày thi chính thức.

Trần Vũ Đức đạt điểm tuyệt đối 30/30 khi xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội). Nam sinh cũng được vinh danh tại chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025” do Báo Tiền Phong tổ chức.

Điều chỉnh nhịp sinh học để cơ thể sẵn sàng

Vì vậy, Đức khuyên thí sinh nên chủ động ngủ sớm và ngủ đủ. Việc ăn sáng, sinh hoạt và vận động nhẹ giúp cơ thể tránh cảm giác uể oải hoặc căng thẳng khi bước vào phòng thi.

Bên cạnh việc duy trì giấc ngủ đầy đủ, nam sinh khuyến khích các sĩ tử dành thời gian cho những hoạt động thư giãn nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe hoặc trò chuyện cùng người thân, bạn bè, thay vì chỉ ngồi trước bàn học cả ngày.

Theo Đức, sau nhiều tháng ôn luyện, điều học sinh cần lúc này không phải là cố gắng nhồi nhét thêm kiến thức mà là giữ cho tinh thần thoải mái và cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Những hoạt động tiêu tốn nhiều sức lực hoặc tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cũng nên được hạn chế trong giai đoạn này.

“Một cơ thể khỏe mạnh và đầu óc tỉnh táo sẽ giúp các bạn phát huy tốt hơn những gì đã chuẩn bị suốt thời gian qua", Trần Vũ Đức chia sẻ.

Chuẩn bị đầy đủ để tránh những lo lắng không đáng có

Khi kỳ thi đến gần, áp lực của thí sinh không chỉ đến từ đề thi mà còn từ những tình huống phát sinh ngoài dự kiến.

Theo Đức, việc quên giấy tờ, thiếu vật dụng cần thiết hoặc đến điểm thi trong trạng thái vội vàng có thể khiến tâm lý bị ảnh hưởng ngay từ đầu.

Vì vậy, nam sinh khuyên các thí sinh nên dành thời gian kiểm tra kỹ các giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy báo dự thi và những vật dụng được phép mang vào phòng thi. Bút viết, bút chì, thước kẻ, máy tính cầm tay và các đồ dùng cần thiết nên được chuẩn bị từ tối hôm trước thay vì chờ đến sáng hôm sau.

Bên cạnh đó, việc tìm hiểu trước địa điểm thi, tính toán thời gian di chuyển và chủ động đến sớm cũng giúp hạn chế những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. “Chuẩn bị từ tối hôm trước sẽ giúp sáng hôm sau bớt đi rất nhiều áp lực”, Đức nói.

Theo nam sinh, cảm giác yên tâm khi biết mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ sẽ giúp thí sinh bước vào ngày thi với tâm trạng thoải mái hơn.

Đừng mang áp lực vào phòng thi

Từ trải nghiệm của mình, Đức nhận thấy, không ít học sinh có kiến thức tốt nhưng lại không thể hiện được hết khả năng vì tâm lý quá căng thẳng.

Nhiều thí sinh làm bài rất ổn trong quá trình ôn luyện nhưng khi bước vào phòng thi thật, lại bị áp lực về điểm số, kỳ vọng của gia đình hoặc lo lắng về kết quả xét tuyển. Những suy nghĩ đó dễ khiến khả năng tập trung bị ảnh hưởng.

Theo Đức, trong thời điểm này, các em không nên tự tạo thêm áp lực bằng việc liên tục so sánh bản thân với bạn bè, hay lo lắng về những phần kiến thức chưa kịp học.

“Điều quan trọng nhất là tin tưởng vào những gì mình đã chuẩn bị. Sau nhiều tháng ôn luyện, các bạn đã có đủ hành trang để bước vào kỳ thi”, nam sinh chia sẻ.

Trong quá trình làm bài, nếu gặp câu hỏi khó, thí sinh không nên dành quá nhiều thời gian để cố giải bằng được. Việc giữ bình tĩnh, hoàn thành tốt những câu hỏi trong khả năng của mình sẽ giúp hạn chế những sai sót đáng tiếc.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Đức cho rằng, nhiều điểm số bị đánh mất không phải vì câu hỏi quá khó mà vì sự chủ quan hoặc mất bình tĩnh ở những câu cơ bản.

“Thà chấp nhận bỏ qua một câu khó còn hơn đánh rơi điểm ở những câu dễ”, Vũ Đức chia sẻ.

Trước ngày làm thủ tục dự thi, Đức gửi lời động viên tới các sĩ tử 2K8 đang chuẩn bị bước vào một trong những dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Theo nam sinh, việc kiên trì đi đến thời điểm này đã là thành quả đáng tự hào sau 12 năm học tập. Điều cần làm lúc này không phải là tiếc nuối những gì chưa hoàn hảo, mà là tin tưởng vào sự nỗ lực của bản thân.