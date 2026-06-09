MC Công Lưu: 'Thí sinh Thái Nguyên sẽ mang vẻ đẹp giàu bản sắc đến Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Đảm nhận vai trò người dẫn dắt chuỗi sự kiện Giao lưu với Ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam 2026', MC Công Lưu đã có những chia sẻ ấn tượng về sự nhiệt huyết cũng như nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của sinh viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Quen thuộc với khán giả truyền hình trong vai trò MC của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và là giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội, MC Công Lưu tiếp tục ghi dấu ấn với sự duyên dáng, chuyên nghiệp khi đồng hành cùng chuỗi chương trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

MC Công Lưu cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh tại thảm đỏ sự kiện.

Có mặt tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), nam MC bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô tổ chức và tinh thần nhiệt huyết của các bạn trẻ nơi đây. Anh chia sẻ: "Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) là một trong những trường có sự đầu tư rất chỉn chu. Ngay từ khâu công tác chuẩn bị ở những ngày trước, các bạn sinh viên đã cho thấy sự hào hứng. Hôm nay, nhiều bạn có mặt từ rất sớm, trên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ và háo hức chờ đón những điều thú vị từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026".

Đặc biệt, điểm nhấn khiến nam MC ấn tượng mạnh mẽ nhất trong chương trình chính là phần trình diễn trang phục dân tộc của các nữ sinh vùng cao. Trực tiếp quan sát từ vị trí điều phối sân khấu, anh đánh giá cao sự đa dạng văn hóa mà các thí sinh mang lại.

Với phong thái chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn, MC Công Lưu tự tin dẫn dắt và kết nối cảm xúc khán giả trên sân khấu ngày hội giao lưu cùng BTC 'Hoa hậu Việt Nam 2026' tại Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

"Phần trình diễn của các bạn thí sinh trong những bộ trang phục dân tộc thực sự rất thú vị. Những bộ trang phục ấy thể hiện rõ nét màu sắc và bản sắc văn hóa nơi các bạn sinh ra và lớn lên. Đây cũng chính là một gam màu rất cần thiết cho Hoa hậu Việt Nam. Tôi tin rằng, đây sẽ là những cô gái mang vẻ đẹp của sự tự tin, bản lĩnh và giàu bản sắc đến với cuộc thi năm nay", MC Công Lưu nhận định.

Với bề dày lịch sử và uy tín hàng đầu, Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề "Miền hương sắc", hướng tới tôn vinh vẻ đẹp truyền thống gắn liền với sự vươn lên mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Khép lại buổi giao lưu, gắn với thông điệp cốt lõi của cuộc thi, nam MC, giảng viên đã gửi lời động viên sâu sắc đến các thí sinh tương lai.

Công Lưu là MC đồng hành cùng chuỗi sự kiện Giao lưu với Ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam 2026', diễn ra tại nhiều trường đại học trên toàn quốc.

"Chủ đề của Hoa hậu Việt Nam năm nay là 'Miền hương sắc'. Xin được chúc các bạn thí sinh sẽ luôn tự tin, giữ vững bản lĩnh và mang trọn vẹn phần 'hương' cùng phần 'sắc' dấu ấn riêng của mình để thực sự tỏa sáng tại đấu trường Hoa hậu Việt Nam 2026", nam MC nhắn gửi.

Sự dẫn dắt chuyên nghiệp và những chia sẻ đầy tính khích lệ của MC Công Lưu đã góp phần làm nên thành công của chương trình, đồng thời tiếp thêm động lực cho các nữ sinh miền núi phía Bắc vững bước trên hành trình chinh phục vương miện danh giá.

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