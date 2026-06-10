Nữ sinh Báo chí có vẻ đẹp nổi bật, 'nghiêm túc' muốn chinh phục cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Sự kiện Giao lưu với Ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam 2026', diễn ra tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) không chỉ thu hút đông đảo sinh viên tham gia mà còn là nơi hội tụ của nhiều nhan sắc nổi bật. Trong đó, Nguyễn Ngọc Mai (năm thứ nhất, chuyên ngành Báo chí - Truyền thông) đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bởi ngoại hình sáng cùng tư duy hiện đại.

Đến với chuỗi sự kiện khởi động cho hành trình tìm kiếm chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Ngọc Mai mang theo tâm thế cởi mở và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nữ sinh năm thứ nhất tự nhận mình là một người năng động, luôn khát khao trải nghiệm những điều mới mẻ để hoàn thiện bản thân cả về nền tảng kiến thức lẫn kỹ năng sống.

Nguyễn Ngọc Mai - nữ sinh năm thứ nhất, chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) thu hút ánh nhìn bởi nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ tại sự kiện.

Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia Ngày hội, Ngọc Mai cho biết: "Mình đến đây với sự hào hứng vì biết rằng sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn trẻ tài năng và truyền cảm hứng. Sau khi trực tiếp trải nghiệm và lắng nghe chia sẻ từ Ban tổ chức, sự chuyên nghiệp và gần gũi của chương trình đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân".

Nhìn nhận về cuộc thi sắc đẹp uy tín và truyền thống số một Việt Nam, Ngọc Mai cho rằng, Hoa hậu Việt Nam từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một đấu trường nhan sắc đơn thuần, là nơi đề cao tri thức, nhân cách và những giá trị cốt lõi của người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt, chủ đề “Miền hương sắc” của năm 2026 mang thông điệp vô cùng tích cực, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin thể hiện bản sắc cá nhân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Ngọc Mai cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh tại thảm đỏ sự kiện.

Chính từ những cảm nhận đó, Ngọc Mai tiết lộ, cô đang nghiêm túc cân nhắc việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh nhìn nhận, đây là một cơ hội quý giá để học hỏi, trưởng thành và thử thách giới hạn của bản thân.

Khi được hỏi về lợi thế cạnh tranh nếu chính thức bước vào cuộc thi, Ngọc Mai bày tỏ sự tự tin với nền tảng được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên): "Nhiều người nghĩ, môi trường khoa học có phần khô khan, nhưng thực tế lại giúp sinh viên chúng mình rèn luyện tư duy logic, sự kiên trì và tính kỷ luật rất cao. Kết hợp với sự linh hoạt của chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, mình tin, khả năng thích nghi và tinh thần không ngừng học hỏi sẽ là hành trang vững chắc cho mình trong cuộc thi".

Hướng đến hình mẫu của một người đẹp toàn diện, Ngọc Mai luôn ngưỡng mộ những Hoa hậu hội tụ đủ cả nhan sắc, trí tuệ và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Nữ sinh khẳng định: "Điều mình tự tin nhất ở bản thân chính là nền tảng học vấn và tinh thần cầu tiến. Mình luôn tin rằng, một vẻ đẹp bền vững không chỉ đến từ ngoại hình rạng rỡ mà còn bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu rộng và cách chúng ta lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh".

Với Ngọc Mai, mục tiêu lớn nhất khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 là được cọ xát và phát triển bản thân. Cô gái trẻ tin rằng, giá trị thực sự nằm ở chính chặng đường trải nghiệm, nơi mỗi thí sinh được rèn giũa để trở thành phiên bản hoàn thiện và rực rỡ nhất.



