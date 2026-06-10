Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng và bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

SVO - Chiều ngày 9/6/2026, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác cán bộ, khẳng định vị thế, uy tín và vai trò của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực y tế quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ, có đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế như: Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Dược và các đơn vị liên quan.

Về phía địa phương, có đồng chí Vũ Tiến Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Khoa học - Công nghệ... Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, các cơ sở đào tạo, đơn vị đối tác, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Trần Bá Kiên được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhài, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Đồng chí Đỗ Văn Khái, Trưởng Bộ môn Dược liệu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo nhà trường. Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, xây dựng nhà trường phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập, khẳng định vị thế cơ sở đào tạo nhân lực y dược uy tín của cả nước.

Đồng chí Vũ Tiến Phụng (thứ ba, từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Tiến Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã thay mặt lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo nhà trường, đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước.

Đồng chí Trần Bá Kiên thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Trần Bá Kiên trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Bộ Y tế cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Giám hiệu phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển cơ sở vật chất và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, cơ sở y tế, xây dựng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương trở thành cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao, hiện đại và hội nhập.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Y tế đối với nhà trường. Với đội ngũ lãnh đạo được kiện toàn cùng truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường tiếp tục vững bước đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo dược uy tín, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế , Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và các đại biểu chụp ảnh cùng tập thể nhà trường.

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